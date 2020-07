Firstfeier für neues SWIETELSKY-Hauptgebäude im Tiroler Zirl

Der Rohbau steht - Bei einer Firstfeier am 22. Juli feiert man den Baufortschritt - Medienvertreter sind herzlich eingeladen

Mit den künftigen räumlichen Gegebenheiten werden wir auf alle theoretisch möglichen Unternehmensentwicklungen reagieren können. Da sich unsere Bedürfnisse dynamisch verändern ist diese Flexibilität für eine langfristige Nutzbarkeit entscheidend. Vorstandsvorsitzender Dipl.-Ing. Karl Weidlinger (Swietelsky AG) 1/2

Moderne Kommunikationswege werden die Arbeitsabläufe aller im Gebäude untergebrachten Abteilungen beschleunigen und vereinfachen. Das soll uns als Team wesentlich schlagkräftiger machen Vorstandsvorsitzender Dipl.-Ing. Karl Weidlinger (Swietelsky AG) 2/2

Innsbruck (OTS) - Der international tätige Baukonzern SWIETELSKY verfügt auch über mehrere Filialstandorte und Tochterunternehmen in Westösterreich. Für jene in Tirol und Vorarlberg entsteht aktuell ein Hauptgebäude in Zirls neuem Gewerbegebiet nahe Innsbruck, auf der so genannten „Zirler Wiesn“. Nach Fertigstellung im kommenden November wird es maximale Flexibilität für alle Geschäftsprozesse und beste Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter bieten.

Rund neun Monate sind seit dem Spatenstich vergangen. Nun ist der Rohbau des Bürogebäudes abgeschlossen. Es folgen die Innenarbeiten und Arbeiten an den Außenanlagen, die bis Ende Oktober andauern. Das Bauvorhaben umfasst Büros für ca. 60 Mitarbeiter, Besprechungsräume und zeitgemäße Sozialbereiche. Für die Tochterfirma HTB sind ebenfalls Büros, eine Werkstätte, eine Tankstelle und eine Magazinhalle vorgesehen.

Architektur des Gebäudes

Das Konzept des Entwurfes basiert auf einer platzsparenden und effizienten linearen Gliederung des Grundstückes entlang bzw. parallel zu den topographischen Achsstrukturen. Das Gebäude wird so situiert, dass ein minimaler Flächenverbrauch und eine optimale Ausnützung des Grundstückes gegeben ist. Die baurechtlich erforderlichen Abstandsflächen können somit in das Nutzungskonzept der Freibereiche integriert werden.

Die einzelnen Büro- und Besprechungsbereiche gruppieren sich im Plan flexibel um eine Kernzone. Diese wiederum beherbergt die Erschließungszone und Nebenräume. Eine einfache und logische Integration der Tragstruktur ermöglicht maximale Flexibilität in der Büroorganisation. Dazu der Vorstandsvorsitzende der Swietelsky AG Dipl.-Ing. Karl Weidlinger: „Mit den künftigen räumlichen Gegebenheiten werden wir auf alle theoretisch möglichen Unternehmensentwicklungen reagieren können. Da sich unsere Bedürfnisse dynamisch verändern ist diese Flexibilität für eine langfristige Nutzbarkeit entscheidend.“

Im 5. Obergeschoss sieht die Planung einen Seminarraum sowie Gemeinschafts- und Präsentationsflächen vor. „Moderne Kommunikationswege werden die Arbeitsabläufe aller im Gebäude untergebrachten Abteilungen beschleunigen und vereinfachen. Das soll uns als Team wesentlich schlagkräftiger machen“ , betont Weidlinger. Auch in allen weiteren Bürogeschossen sind Besprechungsräume und zugeordnete Freibereiche als erweiterte Kommunikationszonen geplant.

Einladung für Medienvertreter

Medienvertreter sind herzlich eingeladen zur

Firstfeier am 22. Juli um 16:00 Uhr

Neurauth 1 – Zirler Wiesen, 6170 Zirl

Wir ersuchen Medienvertreter höflich, sich per E-Mail an martin.schwaiger@swietelsky.at anzumelden. Herzlichen Dank!

Fakten zum Baufortschritt:

Baustart: 15.Oktober 2020

Effektive Bauzeit: ca. 7 Monate

Pfahlgründung-Duktilpfähle: ca. 2.200 m

Verbauter Beton: ca. 3.100 m³

Verbaute Schalung: ca. 10.000 m²

Verbauter Stahl: ca. 300.000 kg

Fertigteil-Thermowände Werkstätte-Magazin: ca. 430 m²





Kennzahlen zum Projekt:

Grundstücksgröße: 3.481 m²

Überbaute Fläche: ca. 840 m²

Geschosse: 6 oberirdische Geschosse, 1 Untergeschoss

Gebäudehöhe: ca. 22 m

Nutzfläche: ca. 3891 m²

Abstellplätze gesamt: 63 Autoabstellplätze

davon in Tiefgarage: 24 Stellplätze





Über SWIETELSKY

SWIETELSKY ist ein führendes Bauunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Mit der Kraft von rund 10.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaftet der Konzern mehr als 2,8 Milliarden Euro Umsatz. Eine dezentrale Struktur garantiert eigenverantwortliche Organisationseinheiten und rasche Entscheidungen. Seit 83 Jahren ist die Entwicklung von wirtschaftlicher Nachhaltigkeit und solider Prosperität geprägt, sodass man heute das gesamte Leistungsspektrum am Bau mit höchster Qualität, Flexibilität und Termintreue anbietet.

Firstfeier

Wir ersuchen Medienvertreter höflich, sich per E-Mail an martin.schwaiger @ swietelsky.at anzumelden. Herzlichen Dank!

Datum: 22.07.2020, 16:00 Uhr

Ort: Neurauth 1 – Zirler Wiesen

6170 Zirl, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Swietelsky AG

Mag. Clemens Kukacka

Pressesprecher, Leitung Marketing und PR

+43(0)699/10952707

clemens.kukacka @ swietelsky.at

www.swietelsky.at