Neu: Kristallklarer Badesee auf 1.700 m Seehöhe – entdecke die sieben Erlebniswelten in der Zillertal Arena

In der Zillertal Arena gibt es sieben ganz besondere Erlebniswelten – für den Gast heißt das Abwechslung pur und jeden Tag ein neues Abenteuer.

Zell im Zillertal (OTS) - Die Fertigstellung des Fichtensees in der Erlebniswelt Rosenalm sorgt für ein touristisches Highlight. Nach zweijähriger Bauzeit erstrahlt der See auf der Rosenalm nun in voller Blüte und wird zum idealen Ort, um die Work-Life-Balance zu verbessern. Eine Aussichtsplattform bietet Sicht auf die umliegende Bergwelt, ein Bootsverleih lädt zum Rudern ein und die Genussnischen und Schaukeln dienen der Entspannung. Ein Stand-Up-Paddle Verleih, Sprungstege und vieles mehr runden das Angebot am Fichtensee ab. Mit dem Food-Truck ist auch für den kleinen Hunger zwischendurch bestens gesorgt. Das familiäre Angebot wird durch die buggytaugliche Almrunde ergänzt. Diese verbindet das Fichtenschloss mit dem Fichtensee und der Bergstation der Rosenalmbahn, Dauer ca. eine halbe Stunde.



„Der Sommer in den Bergen wird immer populärer und die Gäste suchen vermehrt Geheimtipps, wo Natur, Spiel und Spaß in einem guten Ausgleich sind“, so Zillertal Arena Marketing Leiterin Mag. Annemarie Kröll. Und weiter: „Mit dem Fichtensee bauen wir kontinuierlich das Angebot aus und bieten dem Gast ein ideales Familienerlebnis, welches das bestehende Fichtenschloss perfekt ergänzt.“



Erlebniswelt Rosenalm Fakten:

Fichtensee: Neuer Badesee auf 1.700 m Seehöhe inklusive Schwimmstege/-insel, Bootsverleih und viele weitere Attraktionen

inklusive Schwimmstege/-insel, Bootsverleih und viele weitere Attraktionen Tiefe: 13,7 Meter, knapp 2 ha Wasserfläche

Wichtelbucht – Niedrigwasserbereich für die Kleinsten

Genussnischen – Erholung und Entspannung für Groß und Klein





Fichtenschloss: Über 5.000 m² „Schloss-Areal“ und Erlebnis-Spielplatz

4 begehbare Türme (Rutschenturm, Kranturm, Kletterturm, Aussichtsturm) – ideal, um das beeindruckende Bergpanorama zu genießen!

Baumwipfelweg, Walderlebnisweg, Fichtenwichtel-Bauhütte, Genuss- und Relaxplätze für Groß und Klein

Schlossküche mit Grillplatz (grillen täglich von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr möglich)





Sechs weitere Erlebniswelten machen das Angebot in der Zillertal Arena perfekt:



FREIZEITPARK Zell am Ziller: Auf einer Fläche von über 45.000 m² gibt es ein Erlebnisschwimmbad mit Sportbecken und Riesenrutsche, sowie Tennisplätze, eine Kegelbahn, eine Beachvolleyballanlage u.v.m. Das Highlight ist sicherlich der Adventure Minigolfplatz „Die Schätze des Zillertals“ mit angrenzendem großen Erlebnisspielplatz.

ALMPARADIES Gerlosstein: Am Erlebnisberg Gerlosstein gibt es viele Attraktionen zu entdecken: die Zillertaler Almtribüne, dezent in die Natur integrierte „Marterln“, ein Streichelzoo, ein großer Almspielplatz und der Almflieger Gerlosstein warten auf große und kleine Entdecker.



LATSCHENLAND Gerlos: Das Latschenland wartet mit verschiedenen Spielgeräten und Informationen über die Tiere und Blumen auf der Alm auf und macht die Wanderung zur Latschenalm zu einem wahren Erlebnis. Zwei Holzkugelbahnen mit 150 Metern Länge lassen Kinderträume wahr werden.



ABENTEUERLAND Gerlos: Neu am Eingang von Gerlos und idyllisch im Wald gelegen liegt das Abenteuerland Gerlos. „Wir haben einen Hochseilgarten inklusive Flying Fox Parcours wo jeder mal so richtig Mut und Geschick unter Beweis stellen kann und für die Kleinsten in der Familie gibt es obendrein 10 kindgerechte Stationen“, so Michael Staudacher von Berg Aktiv Gerlos.



GIPFELWELT Königsleiten: Die Gipfelwelt in Königsleiten bietet zahlreiche Erlebnisstationen wie etwa eine Holzkugelbahn oder den actionreichen Gipfelliner – mit ihm gleitet man über den See und kann die einmalige Bergwelt aus der Vogelperspektive genießen.



WASSERWELTEN Krimml: weltberühmt und immer beeindruckend sind die größten Wasserfälle Europas mit ihren gewaltigen Wassermassen: die Krimmler Wasserfälle, welche mit einer Fallhöhe von 380 m die Fünfthöchsten der Welt sind. Ein Panoramaweg führt direkt zu den Wasserfällen. Außerdem sind sie nicht nur ein imposantes Naturschauspiel, sondern auch ein anerkanntes Naturheilmittel.

0% Storno, 100% Sicherheit - so lautet das Motto für Ihren Sommerurlaub in der Zillertal Arena

Wer eine passende Unterkunft sucht, bucht am besten direkt auf www.zillertalarena.com. Denn um allen Sommerurlaubern die nötige Sicherheit und Flexibilität zu geben, bietet die Zillertal Arena bis in den Herbst hinein allen Buchenden heuer die Möglichkeit kostenlos zu stornieren!

Rückfragen & Kontakt:

ZILLERTAL ARENA

Zeller Bergbahnen Zillertal GmbH & Co KG

Rohr 23 I 6280 Zell im Zillertal



Sandra Biberger, B.Sc.

e-mail: sandra.biberger @ zillertalarena.com

Tel: 0043/(0)5282/7165-233