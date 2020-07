NEOS zu Ibiza-U-Ausschuss: ÖVP versucht weiter Aufklärung zu torpedieren

Stephanie Krisper: „Die ÖVP versucht erfolglos alle zu diskreditieren, die der Aufklärung zu nahe kommen.“

Wien (OTS) - „Verfahrensrichter Dr. Pöschl hat sichtlich einen wunden Punkt getroffen, sonst würde die ÖVP nicht so aufgebracht auf sein sehr sachliches Interview reagieren“, so NEOS-Fraktionsführerin im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Stephanie Krisper. „Die Volkspartei lässt wirklich nichts unversucht, alle, die der Aufklärung an ihren Machenschaften und Postenschacher zu nahe kommen, zu diskreditieren - nach der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und ständiger gespielter Empörungen über die angeblich verlotterten Sitten im Ausschuss, erreicht die ÖVP einen neuen Tiefpunkt und greift den Verfahrensrichter an, weil er es wagt Sobotka in Frage zu stellen. Nicht der Verfahrensrichter hat ein 'falsches Verständnis von der Arbeit im U-Ausschuss’, Sobotka und die ÖVP haben null Verständnis von unabhängiger Vorsitzführung und unabhängiger Aufklärungsarbeit.“

