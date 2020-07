TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Masken gegen zweite Welle", von Alois Vahrner, Ausgabe vom Sonntag, 18. Juli 2020

Ein zweiter Corona-Lockdown ist wegen der katastrophalen wirtschaftlichen Folgen nicht mehr tragbar.

Innsbruck (OTS) - Alles deutet darauf hin, dass die Schutzmaskenpflicht wieder ausgeweitet werden muss. Mit „Eigenverantwortung“ allein geht es offenbar nicht.

Am Samstag gab es 134 Covid-19-Neuinfektionen. Das waren erneut deutlich mehr, als die von der türkis-grünen Bundesregierung als Alarmsignal genannte Zahl von 100 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Noch gibt es die angekündigte Corona-Ampel zwar nicht, die leider wieder steigende Infektions-Kurve lässt der Regierung aber letztlich wenig Wahl. Nach der Vielzahl an Lockerungen nach Ostern muss nun doch wieder etwas nachgelegt werden.

Noch sind die Infektionszahlen trotz einer Häufung verschiedener Cluster vor allem in Ostösterreich nicht dramatisch. Sie sind aber durchaus alarmierend. Und wie rasant es gehen kann, wenn die Ausbreitung des Virus nicht eingedämmt werden kann, hat man im März gesehen, gerade auch im damals am stärksten betroffenen Tirol. Schon der erste Lockdown verursachte gewaltige Folgen, an denen alle noch lange zu tragen haben werden. Ein zweites Niederfahren auf breiter Front hätte untragbare, katastrophale wirtschaftliche Folgen und muss unter allen Umständen verhindert werden. Daher muss genau analysiert und dort nachgeschärft werden, wo neue Vorgaben rasch positive Folgen nach sich ziehen. Und nach den bisherigen Erfahrungen wäre eine wieder verschärfte Schutzmaskenpflicht (etwa in Supermärkten) eine effiziente und bereits gelernte Maßnahme. Das sieht etwa auch die Ärztekammer so. Die anfangs sehr hohe Disziplin der Bevölkerung wurde zunehmend weniger, je weniger Regeln es gab. Das kann allein jeder Öffi-Benutzer bestätigen, da braucht es den Blick auf immer mehr ungeordnete Menschenansammlungen oder unverantwortliche Partys gar nicht. Der Staat wird nicht umhinkommen, einige Regeln zu verschärfen und dann konsequenter zu kontrollieren.

