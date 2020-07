Sextoys werden immer beliebter

Düsseldorf (ots) - Auch, wenn viele Menschen ihre Nutzung oder den Besitz gern abstreiten mögen, ist der Trend in der heutigen Zeit mehr als nur klar: Sextoys werden bei den Menschen immer beliebter und stehen bei vielen Paaren und Singles schon seit Jahren griffbereit neben dem Bett auf dem Nachttisch oder sogar in der eigenen Handtasche. Auch unterwegs wollen nur die wenigsten Menschen auf die Sexspielzeuge verzichten. Doch warum genau sind sie so beliebt und welche verschiedenen Ausführungen gibt es? Das Internet bietet eine Reihe von Portalen an, die über Sextoys gut informieren können, wie z.B. Bestezeit.net

Welche Arten von Sexspielzeugen gibt es?

Die Sextoys können ganz grob in die folgenden Kategorien eingeteilt werden: Vibrationen, Dildos, Liebeskugeln, Penisringe und Handschellen etc., wobei letztere häufig nicht als Sextoy im wesentlichen Sinne bezeichnet werden. Die Sexspielzeuge werden dabei nicht nur immer stärker und lustvoller, sondern auch immer leiser und diskreter, sodass ihre Benutzung zu Hause, im Hotel oder sogar unterwegs von anderen Menschen unbemerkt bleibt. Viele der Sextoys lassen sich heutzutage auch mit einem Smartphone verbinden und sich damit auch von einer anderen Person steuern lassen - für viele Menschen stellt das einen Höhepunkt dar, wenn der Partner unterwegs den Vibrator einschalten und steuern kann.

Doch auch die Werbebranche hat deutlich dazu beigetragen, dass die Sextoys immer beliebter werden und dass Menschen immer offener damit umgehen. Was früher noch nicht möglich war, wurde heute durch Fernsehwerbung und Plakate ersetzt, die diese Erotik-Spielzeuge anwerben und schmackhaft machen. Auch die Gründung verschiedener Plattformen und Online-Shops, die sich auf den Vertrieb dieser Lustmacher spezialisiert haben, hat dazu beigetragen, dass sie sich großer Beliebtheit erfreuen.

Der aktuelle Trend ist eindeutig und sollte auch nicht so schnell umkehren. Durch neue und moderne Technik werden die Spielzeuge nicht nur ausgefallener, sondern auch immer leistungsstärker und erwecken bei vielen Menschen eine Neugier.

Rückfragen & Kontakt:

kontakt @ bestezeit.net