ANSCHOBER: Weltweit steigt das Tempo der Ausbreitung der Corona-Pandemie

Morgen prüft Bundesregierung Notwendigkeit der Ausdehnung der MNS-Verpflichtung

Wien (OTS) - Die WHO meldet weitere Rekordzuwächse bei der weltweiten Ausbreitung der Corona-Pandemie, erstmals sind mehr als 14 Millionen Menschen bestätigt als infiziert gemeldet, davon sind 7,9 Mio genesen). Ein besonders starker Anstieg wird aus vielen Regionen gemeldet, vor allem aber aus den USA, Brasilien, Indien, Südafrika. Bereits mehr als 600.000 Menschen sind mittlerweile am Corona-Virus verstorben.

In Österreich liegen heute 134 Neuinfektionen vor, bei gleichzeitig 166 Neugenesenen. Die Zahl der aktiv-Erkrankten sinkt damit leicht auf 1361. Wie in den vergangenen Tagen sind auch heute die Cluster in Oberösterreich und Wien hauptverantwortlich für die Neuinfektionen. Relativ stabil weiterhin die Zahl der Hospitalisierten: 98 Erkrankte befinden sich in Spitalsbehandlung, davon 11 in der Intensivstation.

Anschober: „Das ist weiterhin die in der Phase 3 (Stabilisierung nach den 10 Öffnungsschritten, nach Grenzöffnungen und Start des Tourismus) erwartete Entwicklung - regionale Ausbrüche müssen regional abgegrenzt werden. Gleichzeitig bereiten wir uns mit der Vorbereitung eines 17 Punkte umfassenden Aktionsplans (inkl. der Einführung der Corona-Ampel) intensiv auf die große Herausforderung im Herbst vor. Wir wollen eine zweite Welle mit aller Kraft vermeiden, denn die wäre gesundheitlich verheerend und hätte gravierend negative Folgen auf die Wirtschaftsentwicklung und die soziale Lage. Ich bin sehr optimistisch, dass wir das schaffen, falls wir - Politik, Behörden und jeder einzelne - weiterhin konsequent handeln. Manche Bundesländer müssen bei den Testungen schneller werden und auch das Risikobewusstsein muss bei einem Teil der Bevölkerung wieder steigen.Wir überprüfen die Lage laufend, präzis und professionell und werden sofort neue Maßnahmen setzen, sobald diese erforderlich sind - es gilt weiterhin: Die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt. In diesem Sinn überprüfen wir auf meine Initiative aktuell auch die Frage der Notwendigkeit und der Ausdehnung der MNS-Verpflichtung, die derzeit - abgesehen von einigen regionalen Regelungen, wie vor allem im ganzen Bundesland OÖ – die nur im Bereich des Öffentlichen Verkehrs und von Apotheken, Dienstleistungen ohne Mindestabstand, sowie in bestimmten Bereichen von Indoor-Veranstaltungen gilt.“

