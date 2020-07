FP-Krauss gratuliert Denise Kuefner zur Wahl zur geschäftsführenden Obfrau der Freiheitlichen Jugend Wien

Wien (OTS) - Der Jugendsprecher der FPÖ-Wien, Stadtrat Maximilian Krauss, gratuliert Denise Kuefner zur Wahl zur geschäftsführenden Obfrau der Freiheitlichen Jugend Wien. „Denise Kuefner ist seit vielen Jahren eine treue Mitstreiterin und erfolgreich als Bezirksrätin in Wien Favoriten tätig. Gerade die gewalttätigen Migrantendemos im 10. Bezirk haben gezeigt, dass es eine starke Vertretung der österreichischen Jugendlichen in Wien braucht. Ich wünsche Denise Kuefner für ihre neue Aufgabe viel Erfolg und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, so Krauss.

