ÖAMTC: Grenzwartezeiten Richtung Süden

Wetterbedingt kein Ausflugsverkehr

Wien (OTS) - „Schon kurz nach Mitternacht wartete man an der slowenisch-kroatischen Grenzstation bei Macelj um die eineinhalb Stunden“, berichteten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am Samstagmorgen. „In den frühen Morgenstunden kam es dann auch in Österreich zu Verzögerungen in Richtung Süden. An die drei Stunden Wartezeit verzeichnete der ÖAMTC vor dem Karawankentunnel auf der A11, vor Spielfeld, auf der A9, etwa 30 Minuten.

Den einsetzenden Reiseverkehr merkte man auch auf der Tauern Autobahn, A10. Vor dem Ofenauer- und Hieflertunnel wurde der Verkehr nur blockweise abgefertigt, was etwa 20 Minuten Wartezeit bedeutete. Rund um Salzburg und in Tirol blieb es auf den Transitrouten vorerst ruhig. „Der Ausflugsverkehr dürfte auch an diesem Wochenende im wahrsten Sinn des Wortes ins Wasser fallen“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen abschließend.

