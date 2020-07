Elena Baturinas Denkfabrik BE OPEN startet offene Ausschreibung #BEOPENBetterWay, um die Wiederverwendung und das Recycling zu fördern

London (ots/PRNewswire) - BE OPEN, eine kreative Denkfabrik, die von der internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde, startet seine nächste globale offene Ausschreibung in den sozialen Medien.

Mit offenen Aufrufen, in denen Teilnehmer aufgefordert werden, ihre Vision in grafischer Form vorzustellen, zielt BE OPEN darauf ab, innovative Ansätze zu identifizieren und kreative Verbindungen für Menschen auf der ganzen Welt aufzubauen.

Die neue offene Ausschreibung "BEOPEN Better Way" zielt darauf ab, nachhaltigen und verantwortungsbewussten Verbrauch, Wiederverwendung und Recycling aller Arten von Abfall zu fördern. Dies ist unsere zweite offene Ausschreibung, die von den 12 Nachhaltigkeitszielen (SDG 12) der Vereinten Nationen inspiriert wurde und sich verantwortungsbewussten Konsumgewohnheiten und Produktionsweisen widmet. Sie sucht nach alltäglichen Lösungen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, indem wir die Art und Weise, wie wir Waren und Ressourcen produzieren und konsumieren, verändern.

Massenverbrauch und - infolgedessen - Massenentsorgung sind definitiv eine globale soziale Geißel. Da die Massenproduktion eine der Säulen der heutigen Wirtschaft ist, haben wir uns daran gewöhnt, in einer Gesellschaft der Einmalverwender zu leben. Das Wegwerfen ist jedoch nicht der einzige Weg. Es gibt instinktive, ökologische und ästhetische Gründe für die Umstellung auf eine Null-Abfall-Philosophie, und kreative Menschen spielen eine sehr wichtige Rolle in diesem Prozess. Von der Kompostierung in privaten Gärten über Kunstwerke aus wiedergewonnenen Materialien bis hin zu genialen Produktdesigns, die alten Dingen neues Leben einhauchen, gibt es immer einen besseren Weg, als Gegenstände einfach nur wegzuwerfen.

Wiederverwendung mit Leidenschaft. Entdecken Sie die Schönheit von wiederverwerteten Materialien. Schauen Sie beim Recycling über den Tellerrand hinaus. Teilen Sie Ihre zukunftsorientierten nachhaltigen Ideen mit der globalen Gemeinschaft, indem Sie sich an unserer offenen Ausschreibung # BEOPENBetterWay Instagram beteiligen.

Einsendeschluss ist am 30. August 2020. Die Mitglieder der BE OPEN Community wählen dann den Gewinnerbeitrag aus einer Auswahlliste der Einsendungen mit der höchsten Anzahl von "Gefällt mir"-Bekundungen von Instagram-Nutzern aus. Der Gewinner erhält einen Preis in Höhe von 300 EUR.

BE OPEN ist der Ansicht, dass die Fähigkeit zur kreativen Interpretation in der Kunst-und Designbranche keine Grenzen kennt. Die Reihe von Online-Herausforderungen richtet sich an die kreativen Köpfe auf der ganzen Welt, die ihre Augen offen halten, Inspiration im Alltag finden und in der Lage sind, sie mit ihrer eigenen einzigartigen Vision zu transformieren.

BE OPEN ist eine globale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, eine Denkfabrik, die ihre Aufgabe darin sieht, Menschen und Ideen heute zu fördern, um Lösungen für morgen zu entwickeln. Es ist eine kulturelle und soziale Initiative, die von der Philanthropin, Geschäftsfrau und Unternehmerin Elena Baturina ins Leben gerufen wurde.

Rückfragen & Kontakt:

BE OPEN Communications & Press Office

Lilia Valieva

Tel.: +7 495 937 2362

press @ beopenfuture.com