Silvan will Versorgung für UnfallpatientInnen mittels Petition sicherstellen!

Stationäre Versorgung am Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus steht vor Auflassung – Nachfolgeregelung unklar

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Abgeordneter Rudolf Silvan zeigt sich über die gestern bekanntgewordenen Pläne hinsichtlich der stationären Versorgung von UnfallpatientInnen im Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus entsetzt. Zwischen Stadt Wien und AUVA wurde zwar eine Absichtserklärung unterzeichnet, dass die Versorgung der PatientInnen auf den Standort des Donauspitals im 22. Wiener Gemeindebezirk aus- bzw. umgelagert werden soll. Allerdings sollen Unstimmigkeiten zwischen dem ÖVP-nahen Generaldirektor der AUVA und seinem Stellvertreter zu massiven Verzögerungen bei der Umsetzung dieser Absichtserklärung führen. ****

Silvan, der nun eine Petition zum Erhalt der Versorgung von UnfallpatientInnen gestartet hat, befürchtet, dass durch die Schließung des stationären Bereiches des Lorenz-Böhler-Krankenhauses eine massive Lücke in der Versorgung von UnfallpatientInnen entstehen könnte und fordert zumindest eine rasche Nachfolgeregelung. Silvan fordert: „Die Verantwortlichen der AUVA müssen endlich Schluss mit dieser Ankündigungspolitik à la Sebastian Kurz machen. Schluss mit Absichtserklärungen und leeren Worten. Die PatientInnen und MitarbeiterInnen brauchen rasch echte Lösungen!“

Für Aufregung sorgt zusätzlich die gestern als verpflichtend vorgestellte Job-Rotation für medizinisches Personal. Konkret soll zwischen den beiden AUVA-Unfallkrankenhäusern in Brigittenau und in Meidling eine Job-Rotation für das medizinische Personal ab Oktober stattfinden. Silvan fürchtet, dass darunter die Qualität der Arbeit leiden und gut aufeinander eingespielte Teams zerstört werden könnten. Die leidtragenden sind schlussendlich PatientInnen und Personal. Silvan fordert, dass die Belegschaft künftig bei der Erarbeitung derartiger Vorhaben eingebunden wird. Zudem wurde im AUVA-Vorstand laut Silvan niemals von einer verpflichtenden, sondern immer nur von der freiwilligen Möglichkeit zur Job-Rotation gesprochen.

Zur Petition: Diese richtet sich an die Bundesregierung und fordert die Regierung auf, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um das 1925 gegründete, weltweit anerkannte und auf höchstem Niveau agierende Unfallkrankenhaus zu erhalten oder zumindest rasch die Versorgung der PatientInnen am Standort Donauspital zu sichern. Unterzeichnet werden kann die Petition hier: https://tinyurl.com/yyafq3n2 Es ist auch möglich auf der Plattform Unterschriftenlisten in herkömmlicher Form auszudrucken, unterschreiben zu lassen und anschließend wieder hochzuladen. (Schluss) rm/ls

