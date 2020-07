NEOS: Kurz muss im Sinne der Menschen agieren, nicht im Sinne seines EU-Rabatts

Meinl-Reisinger: „Dass in dieser Krise in ganz Europa Millionen Menschen ihren Job verloren haben und Tausende Betriebe zusperren müssen, ist Kurz offenbar egal.“

Wien (OTS) - NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger zeigt sich von den Aussagen des Kanzlers im heutigen Pressestatement vor dem EU-Gipfel, wonach nur ein niedriges Budget und ein möglichst hoher Rabatt zähle, entsetzt. „Sebastian Kurz agiert hier wieder einmal populistisch und völlig kurzsichtig. Sein nationalistisches Schrebergarten-Denken schadet Europa. Dass in dieser Krise in ganz Europa Millionen Menschen ihren Job verloren haben und tausende Betriebe zusperren müssen, scheint ihm egal zu sein. Die einzigen Dinge, die für einen Regierungschef in dieser Situation zählen sollten, sind, dass Europa gut aus der Krise kommt, viele Menschen wieder Arbeit finden und die Betriebe überleben!“ Europa stehe wieder einmal vor einem Scheideweg. „Entweder Europa zeigt, dass es in der Krise liefert, oder wir werden als Österreich alleine scheitern. Die Haltung ‚Mein Land zuerst‘, die Kurz hier an den Tag legt, ist nicht europäisch und die kurzsichtigste Strategie, die man gerade fahren kann“, so NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger

Die derzeitige Krise müsse in Europa als Chance genutzt werden, gemeinsam an Lösungen für die Zukunft zu arbeiten. „Wir wollen nicht einfach wieder zurück in ein Europa der nationalen Lösungen; ein altes Europa, in dem jedes vierte Kind zurückgelassen wird und keinen Zugang zur besten Bildung hat, oder ein Europa, das nicht entschlossen gegen die Klimakrise vorgeht. Jetzt haben wir die Chance, Österreich und Europa besser zu machen. Das geht aber nicht mit einer Politik der Angst, sondern mit einer Politik der Zuversicht.“

