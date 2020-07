„50 Jahre Tatort“ am 19. Juli: TV-Publikum macht „Der kalte Fritte“ zum fünften Votingsieger

Und schon am 18. Juli in ORF 2: „Böses Blut“ am „Tatort – Österreich“

Wien (OTS) - Das Fernsehpublikum hat wieder gevotet und geht am Sonntag, dem 19. Juli 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 mit Nora Tschirner und Christian Ulmen in Weimar auf Spurensuche. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Kultkrimireihe ermittelt das Duo im Fall „Der kalte Fritte“ um den Mord an einem Milliardär. „Böses Blut“ herrscht am „Tatort – Österreich“, wenn Harald Krassnitzer am Samstag, dem 18. Juli, um 22.40 Uhr noch einmal die Ermittlungen in einem seiner allerersten Austro-Fälle aufnimmt.

Neues Spiel, neues Glück

Auch in den kommenden Wochen haben Fans und alle, die es noch werden wollen, die Möglichkeit, ihren Lieblings-„Tatort“ ins ORF-2-Sonntagsprogramm (20.15 Uhr) zu wählen. Um 21.45 Uhr, direkt nach der Ausstrahlung, beginnt das Voting für den nächsten Wunsch-„Tatort“ am darauffolgenden Sonntag. Zur Auswahl stehen die verbleibenden 45 besonders erfolgreichen und beliebten Filme der vergangenen 20 Jahre mit Ermittler/innen-Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Abstimmung startet wieder von Null, die abgegebenen Stimmen aus der Vorwoche werden für den nächsten Wunsch-„Tatort“ also nicht mitgezählt. Die Stimmabgabe ist bis zum darauffolgenden Donnerstag um 23.59 Uhr online unter https://extra.ORF.at/ möglich. Der letzte Publikumsfavorit wird am 30. August 2020 zu sehen sein. Das Ergebnis der Wahl, die wöchentlichen „Tatort“-Lieblinge, werden immer freitags – vor dem jeweiligen Ausstrahlungstermin – in „Studio 2“ (17.30 Uhr, ORF 2) sowie online unter https://extra.ORF.at/ und in einem On-Air-Trailer bekanntgegeben.

Mehr zu den Inhalten der beiden Filme

„Tatort – Böses Blut“ (Samstag, 18. Juli, 22.40 Uhr, ORF 2) Mit u. a. Harald Krassnitzer, Sophie Rois, Bernhard Schir, Christian Spatzek, Wolfram Berger und Birgit Minichmayr; Regie: Peter Sämann; Produktionsjahr: 2000

Während Kommissar Eisner (Harald Krassnitzer) bei seiner Innsbrucker Kollegin Roxane (Sophie Rois) auf Besuch weilt, wird im kleinen Tiroler Dorf Oberleis die Häuserin des jungen Pfarrers Santner (Bernhard Schir) erschlagen aufgefunden. Alles weist darauf hin, dass die Frau von einem Einbrecher überrascht wurde. Doch bald wird klar, dass es sich nicht um einen einfachen Raubmord handeln kann.

„Tatort – Der kalte Fritte“ (Sonntag, 19. Juli, 20.15 Uhr, ORF 2; auch als Hörfilm)

Mit u. a. Nora Tschirner, Christian Ulmen, Thorsten Merten, Arndt Schwering-Sohnrey und Ute Wieckhorst; Regie: Titus Selge; Produktionsjahr: 2018

Bei einem Einbruch in seine Weimarer Villa wird der Milliardär Alonzo Sassen ermordet. Seine junge Frau Lollo (Ruby O. Fee) erschießt den Täter – offenbar in Notwehr. Die Kommissare Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) observieren Lollo, die danach im Bordell „Chez Chériechen“ Arbeit sucht, das von Fritjof „Fritte“ Schröder geführt wird. Dessen Bruder Martin betreibt mit seiner Frau Cleo in der Nähe Weimars einen Steinbruch, der am Rande der Insolvenz steht. Als besondere geologische Formation ist dies einer der zwei potenziellen Standorte für das geplante „Goethe-Geomuseum“. Diese Nutzung wäre die finanzielle Rettung der Schröders.

