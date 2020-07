Neue Stimme für den größten Pharmaarbeitgeber Österreichs

Astrid Kindler übernimmt die Leitung der Kommunikation der Produktionsbetriebe von Takeda in Österreich

Wien (OTS) - Astrid Kindler wurde im Juni zur Leiterin der internen und externen Kommunikation sowie zur Pressesprecherin aller österreichischen Produktionsstandorte des internationalen Unternehmens Takeda bestellt. Als wichtiger Teil der österreichischen pharmazeutischen Industrie produziert Takeda Medikamente für seltene und komplexe Erkrankungen an drei Standorten – in Wien, Linz und Orth an der Donau.

„Gerade in der Corona-Zeit wurde deutlich, wie wichtig die heimische Produktion von Arzneimitteln ist. Darum freut es mich besonders in dieser systemrelevanten Industrie zu arbeiten und für Takeda, als größten Pharmaarbeitgeber Österreichs, zu sprechen. Unsere Standorte sind ein Teil der österreichischen Industriegeschichte und unsere Innovationen und Entwicklungen stehen für eine gesunde Zukunft. Die Nachhaltigkeit in der Produktion, die innovative Forschung und die ethisch-gesundheitspolitische Komponente, bei der immer der Patient im Mittelpunkt steht, sind schöne Themen, die ich gerne nach außen trage. Genauso wichtig ist mir aber auch die interne Kommunikation, denn ein Unternehmen mit 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfordert einen starken Fokus auf deren Informations- und Kommunikationsbedürfnisse”, erklärt Astrid Kindler.

Kommunikative Gesundheitsmanagerin

Astrid Kindler, MA (29) studierte an der IMC Fachhochschule Krems Gesundheitsmanagement und Management of Health Institutions. Nach vier Jahren in unterschiedlichen Branchen und Positionen arbeitet sie nun bereits seit über sechs Jahren im Unternehmen.

Empowering our people to shine

Unter dem Motto „Empowering our people to shine” hat sich Takeda zum Ziel gesetzt, alle Mitarbeitenden darin zu unterstützen, ihr Potenzial voll entfalten zu können. Mag. Alexandra Hilgers, Human Resources Director bei Takeda in Österreich berichtet stolz: „Astrid Kindler startete direkt in der Produktion und absolvierte danach ein Traineeprogramm für junge Talente, in dem sie neben Leadershiptrainings die verschiedensten pharmazeutischen Arbeitsbereiche kennenlernen und sich im Unternehmen vernetzen konnte. In den letzten Jahren war sie bereits ein wichtiger Teil des Kommunikationsteams und verantwortete interne und externe strategische Kommunikationsinitiativen. Sie hat in dieser Zeit das Employer Branding von Takeda stark vorangetrieben und die Themen Diversity und Inklusion intern und extern mit großem Erfolg kommuniziert. So erarbeitete sie sich im gesamten Unternehmen einen hervorragenden Ruf durch ihre kommunikativen Fähigkeiten und ihr persönliches Engagement. Mit diesen Voraussetzungen wird sie ihre neue Aufgabe hervorragend meistern.”

Über Takeda international

Takeda ist ein patientenorientiertes, auf Innovationen beruhendes, globales biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan, das sich für eine bessere Gesundheit und eine bessere Zukunft von Menschen weltweit engagiert. Takeda gehört weltweit zu den Top Ten in der Pharma-Branche. Als führendes Biotechnologie-Unternehmen hat sich Takeda unter anderem auf die Versorgung von Menschen mit seltenen und komplexen Erkrankungen spezialisiert.

Weitere Informationen unter https://www.takeda.com.

Über Takeda in Österreich

In Österreich arbeitet Takeda entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette: Forschung & Entwicklung, Plasmaaufbringung, Produktion und Vertrieb. Takeda ist der größte Pharmaarbeitgeber Österreichs und somit ein wichtiger Teil der heimischen pharmazeutischen Industrie. Rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen täglich dazu bei, dass Medikamente aus Österreich in die ganze Welt gelangen und Patientinnen und Patienten in Österreich Zugang zu innovativen Arzneimitteln von Takeda erhalten. Das Produktportfolio hilft österreichischen Patientinnen und Patienten unter anderem in den Bereichen Onkologie, Gastroenterologie, Immunologie, Hämophilie und Genetische Erkrankungen. 2020 wurde Takeda Österreich als Top Employer ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter https://www.takeda.at.

Rückfragen & Kontakt:

Takeda

Astrid Kindler, MA

Tel: 01/20 100-0

E-Mail: astrid.kindler @ takeda.com

www.takeda.at



Journalistenservice / Agentur:

Public Health PR

Michael Leitner

Tel.: 01/60 20 530-92

E-Mail: michael.leitner @ publichealth.at