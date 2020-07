#dif20 Sommertour – Woche 4: Diese Acts treten auf!

Die Acts der nächsten Woche: Eidaxl Combo, Harri Stojka, Änn, Coffeeshock Company, Leo Aberer und The Sellout

Dieses Wochenende am Start: Heute Thorsteinn Einarsson in Ottakring und Meidling und morgen Nina-Sofie Berghammer in Döbling.

Wienerinnen und Wiener in allen 23 Bezirken hatten schon das Vergnügen und waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um den #dif20 Tourbus bei einem seiner Pop-Up Konzerte in GANZ WIEN in natura zu erleben. Für all jene, die Hinweise suchen, lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf die folgenden Kanäle:

Das sind die Donauinselfest 2020-Acts bis 25. Juli 2020:

(vorbehaltlich kurzfristiger, beispielsweise wetterbedingter Veränderungen)

Heute, 17. Juli 2020: Thorsteinn Einarsson , unterwegs in Ottakring und Meidling

, unterwegs in Ottakring und Meidling 18. Juli 2020: Nina-Sofie Berghammer , unterwegs in Döbling

, unterwegs in Döbling 20. Juli 2020: Eidaxl Combo , unterwegs in Favoriten und Simmering

, unterwegs in Favoriten und Simmering 21. Juli 2020: Harri Stojka , unterwegs in Meidling und Ottakring

, unterwegs in Meidling und Ottakring 22. Juli 2020: Änn , unterwegs in der Inneren Stadt, Mariahilf und Neubau

, unterwegs in der Inneren Stadt, Mariahilf und Neubau 23. Juli 2020: Coffeeshock Company , unterwegs in der Leopoldstadt, in Floridsdorf und in der Donaustadt

, unterwegs in der Leopoldstadt, in Floridsdorf und in der Donaustadt 24. Juli 2020: Leo Aberer , unterwegs in Hietzing, Penzing und Liesing

, unterwegs in Hietzing, Penzing und Liesing 25. Juli 2020: The Sellout, unterwegs in Währing und Döbling



Flashback: Das war die letzte Woche

Zuletzt waren Kraut & Ruam, Virginia Ernst, Nathan Trent, TheFreeMenSingers, Kutscher’s Blues Band und Viech an Bord des #dif20 Tourbusses. Dabei gab es tolle Stimmung beispielsweise am Karlsplatz (1040), auf der Kaiserwiese (1020), am Yppenplatz (1160), vor dem Schloss Schönbrunn (1130) oder am Wallensteinplatz (1200).

Nathan Trent erzählt: „Es war eine völlig neue Situation, aber meine Band und ich hatten Riesenspaß! Eine Erfahrung, die wir sicher nicht so schnell vergessen werden. Ich bin dankbar, in so einer ungewissen Zeit trotzdem Live-Musik machen zu dürfen und freue mich schon auf meinen nächsten Auftritt beim Donauinselfest!“

#dif20 TV-Sommer: 3. Sendung am 17. Juli 2020

Ein Bus mit 100 Acts in 80 Tagen durch GANZ WIEN – um dabei auch nichts zu verpassen, gibt der #dif20 TV-Sommer jeden Freitag einen ausführlichen Überblick über die Highlights und das Geschehen in der vergangenen Woche – mit den Pop-ups des #dif20 Tourbusses sowie des #dif20 Tourbikes für Kids. Die dritte Sendung begleitet den #dif20 Tourbus auf seiner Fahrt durch Wien. Diesmal sind zwei Acts mit an Bord: Meena Cryle mit Chris Fillmore und Angus „Bangus“ Thomas sowie der Moderator und Gastgeber Roman Gregory mit seiner Band. Der Bus hält dabei u. a. am Yppenplatz in Wien Ottakring und am Meidlinger Platz – und überrascht hier die Wienerinnen und Wiener mit Blues und Rock’n’Roll vom Feinsten.

Zu sehen ist die #dif20 TV-Sommer-Sendung heute um 20.45 Uhr unter anderem auf W24, w24.at und auf den Donauinselfest-Kanälen.



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 37 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

