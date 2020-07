EXTRADIENST 7/2020 Women-Spezial

Starke Frauen

Wien (OTS) - Es ist da: das prall gefüllte Sommerheft, ganz im Zeichen starker Frauen.

COVERSTORY

Ursula Simacek, Bettina Schuckert, Katia Wagner sowie 96 weitere Power-Ladys über ihre Ups @ Downs.

Weiters lesen Sie im neuen Heft:

EDITORIAL

Von Beiträgen und vom Größ-Wahn

Im Leitartikel schildert Christian W. Mucha aus eigener, leidvoller Erfahrung, wie grindig Natascha Größ und ihre Spießgesellen Beiträge des Trash-Formats „RTL-Exklusiv“ schneiden und – mündliche Versprechen brechend – ihre Gastgeber demontieren. Das nun im Fall der Muchas ein rechtliches Nachspiel hat.

COVERSTORY

Im Mediengeschäft haben zahlreiche starke Frauen das Sagen. Wir haben sie nach ihrem magischen Moment im Berufsleben gefragt. Und nach dem Karriere-Tiefpunkt. Rasch war klar: Jede der hier vorgestellten Ladys würde es verdienen, das Titelblatt zu zieren.

ED Top Dienst

Das Medienpaket 3 der Bundesregierung ist an die Personalkosten gebunden und gibt damit ein realistisches Bild des Beitrags zur Wiederbelebung der Geförderten wieder. Ehrenhaft für uns: Dass daran ED-Herausgeber Christian W. Mucha maßgeblichen Anteil hatte, ist nun amtlich.

Interview

Fellner goes Shopping: Mit einer neuen App und dem eigenen Shopping-Kanal erweitert Wolfgang Fellner dieser Tage sein Portfolio.

Stories

Nahversorgung im Zeitgeist

Corona hat die Ausbreitung des E-Commerce massiv beschleunigt. Zusperren muss der stationäre Handel aber nicht – das Erfolgsrezept liegt im Erledigen der digitalen Hausaufgaben.

Vom Influencer zum Boss

Sie sind Vorbilder und Inspiration von Tausenden Menschen, sie wissen, was im Trend ist und können es perfekt in Szene setzen: Influencer. Es macht also Sinn, ein eigenes Label zu gründen und damit selbst durchzustarten.

Kreativer Rabatt

Die Corona-Krise setzt die Werbebranche weiter unter wirtschaftlichen Druck. Manche Agenturen reagieren mit Preis-Dumping oder Gratis-Präsentationen. Doch es finden sich ebenso Ansätze für Optimismus.

Droht der digital Blackout?

Die Corona-Pandemie machte es deutlich: Ohne Internet geht nichts. Home-Office, Videokonferenzen, Movie-Streaming – in der Krise wurde das Netz zur Lifeline. Doch ist es sicher? Droht bei Mehrbelastung ein Totalausfall? ED begab sich auf Spurensuche.

Zukunftsmodell Home-Office?

Wie Remote-Arbeit in der Zukunft funktionieren könnte, beantworten Frauen aus verschiedensten Branchen.

Pandemieopfer Pressefreiheit

Im Zuge der Corona-Krise kam es zu weitgehenden Beschränkungen der Grundrechte. Auch die Pressefreiheit wurde in vielen Ländern zum Opfer der Pandemie.

Verborgene Schätze

Eine ganze Reihe von Unternehmen beackern den Altgold-Markt. Was Sie beim Valorisieren ihrer Reserven beachten müssen und was ein „faires Angebot“ ist, erfragte der ExtraDienst bei philoro-Spezialist Thomas Geissler.

Im Kampf gegen Hacker

Da Hacking-Angriffe erst bekannt werden, wenn es schon zu spät ist, gilt es, schnell zu handeln und für einen verlässlichen Schutz zu sorgen. Die heimische Security-Lösung dafür ist der Blue Shield Umbrella. So werden Gefahren nicht nur erkannt, sondern präventiv geblockt.

„We´ll be back!“

Besonders die steirische Wirtschaft hat unter der Covid 19-Pandemie stark gelitten. Darum ist es wichtig, dass sich das Land Steiermark für einen baldigen Aufschwung stark macht.

Uhren

Zeit für Luxus

Auch wenn ein Blick aufs Smartphone im Nu die Uhrzeit verrät, verlieren Uhren als praktische Zeitmesser heutzutage nicht an Wichtigkeit. Schließlich sind sie gleichzeitig ein beliebtes Stilelement, das den eigenen Typ und das Outfit formvollendet unterstreicht.

Werbe-Ikonen

Prominente Werbeträger

Testimonials sind ein wichtiger Faktor im Marketing. Deshalb ist es entscheidend, eine Person auszuwählen, die zum Produkt passt und den Geist des Unternehmens perfekt verkörpert. ExtraDienst stellt Ihnen die aktuellen Werbegesichter und deren Kampagnen vor.

