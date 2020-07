Cloud4C ernennt Vikas Bakshi zum Senior Vice President zur Förderung von Partnerschaften in Amerika, Europa und Indien

Singapur (ots/PRNewswire) - Cloud4C, weltweit führender Anbieter von Cloud-Diensten und Managed Services, meldete heute die Ernennung von Vikas Bakshi zum Senior Vice President der Abteilung Global Alliances sowie zum Leiter des Geschäftsbereichs Indien. Vikas, mit Sitz außerhalb Indiens, wird die Leitung der Kooperationsstrategien in Amerika, Europa und Indien übernehmen, während er gleichzeitig für die Neukundenakquise in Indien zuständig ist.

Als versierter Industrieveteran mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der IT-Branche konnte Vikas zahlreiche Unternehmen erfolgreich auf ihre digitalen Transformationsreisen schicken. Vor seinem Beitritt zu Cloud4C war er bei Wipro tätig, wo er als General Manager und Cloud Head für Indien, APAC sowie den Nahen Osten für die Leitung der Cloud-Infrastrukturdienste verantwortlich war.

Sridhar Pinnapureddy, Gründer und CEO von Cloud4C, kommentierte: "Es freut mich sehr, Vikas in der Cloud4C-Familie willkommen heißen zu dürfen. Er tritt uns zu einem Zeitpunkt bei, an dem die Welt inmitten der COVID-19-Pandemie nach innovativen und optimalen Lösungen strebt. Sein Erfahrungsreichtum in Bezug auf die Handhabung komplexer Technologielösungen, die Unternehmen transformieren sowie sein Vermögen, Kooperationen ins Leben zu rufen, werden uns dabei unterstützen, nicht nur große Sprünge auf dem indischen Markt zu tätigen, sondern auch über seine Grenzen hinaus aktiv zu sein."

"Ich bin hocherfreut über meinen Beitritt zu Cloud4C, eine Organisation, die von Innovation und Kundenorientierung getragen wird. Ich werde mich vordergründig darauf konzentrieren, dem Unternehmen zu einem größeren Marktanteil zu verhelfen, indem ich eng mit Kunden und Partnern zusammenarbeite, um sie bei der Umsetzung ihrer Technologie- bzw. Unternehmensziele zu unterstützen", erklärte Vikas Bakshi, Senior Vice President der Abteilung Global Alliances und Head of Business für den Geschäftsbereich Indien bei Cloud4C.

Informationen zu Cloud4C

Cloud4C, der weltweit führende Anbieter von Cloud Managed Services, ist an 50 Standorten vertreten und bedient 4000 Kunden in 25 Ländern, darunter 60 der Fortune 500 Global Multinationals. Das Unternehmen bietet Cloud Services (öffentlich, privat, hybrid) und Community Cloud Services (Banking Community Cloud, SAP Community Cloud), Cloud-Migration auf Hyperscaler wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, End-to-End Cloud Managed Services, Disaster Recovery Services und Managed Security Services und berät Unternehmen zu strikten Rechtsvorschritten in Bezug auf Datensouveränität.

Das Unternehmen plant, seine geographische Präsenz in den nächsten 36 bis 48 Monaten auf 80 Länder und 160 Standorte weltweit zu erweitern.

Rückfragen & Kontakt:

B.S. Rao

Vice President und Global Head (PR und Kommunikation)

Cloud4C Services

bsrao @ cloud4c.com

+91-7680881634

Foto: mma.prnewswire.com/media/1216035/Vikas_Bakshi.jpg

Logo: mma.prnewswire.com/media/1198268/Cloud4C_Logo.jpg