AVISO: Pressekonferenz NEOS Wien: Trübsal baba, hallo Zuversicht! 56.000 neue Jobs für Wien. Jetzt!

Mit NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr, Dr. Martin Gleitsmann, ECONOMICA Institut für Wirtschaftsforschung

Wien (OTS) - Die Coronakrise hat zu einer extrem angespannten Situation am Arbeitsmarkt geführt. Wien ist davon besonders betroffen. Fast jeder zweite Arbeitslose kommt aus der Bundeshauptstadt. NEOS Wien hat daher eine Studie zur Analyse des Wirtschafts-und Arbeitsmarktes in Auftrag gegeben. Die Präsentation dieser Studie und die ermutigenden Optionen zur raschen Schaffung neuer Arbeitsplätze in Wien werden Thema dieser Pressekonferenz sein.



Die Vertreter_innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Pressekonferenz NEOS Wien: Trübsal baba, hallo Zuversicht!

56.000 neue Jobs für Wien. Jetzt!

Montag, 20.07.2020 | 9.30 Uhr

NEOS Wien Rathausklub

| Landesgerichtsstraße 10| 1010 Wien

