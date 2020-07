VP-Hungerländer: Dokumentationsstelle ist wesentlicher Schritt gegen den politischen Islam

Kein Platz für Extremismus in unserer Stadt!

Wien (OTS) - Als „wesentlichen Schritt gegen den politischen Islam“ begrüßt VP-Wien Integrationssprecherin Caroline Hungerländer die von Integrationsministerin Susanne Raab auf den Weg gebrachte Dokumentationsstelle. Gerade für Wien sei diese Stelle von größtem Nutzen, denn durch die jahrelange, verfehlte Integrationspolitik durch Rot-Grün konnten sich gefährliche Netzwerke und extremistische Ideologien entwickeln. „Statt eine wichtige Initiative der türkis-grünen Bundesregierung mitzutragen, versuchen die Wiener Grünen das Haar in der Suppe zu finden. Fakt ist aber: politischer Extremismus - und hier besonders der politische Islam - dürfen keinen Platz in unserer Stadt haben“, unterstreicht Hungerländer. Nicht zuletzt führen diese Entwicklungen auch zur Entstehung von Parallelgesellschaften. In Wien sei dies bereits traurige Realität. Wie eine vor kurzem präsentierte Studie zeigte, orten 70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher Parallelgesellschaften – einzig Rot-Grün in Wien will solche nicht erkennen.

„Mit der Dokumentationsstelle setzt die Bundesregierung genau an der richtigen Stelle an, um weitere negative Entwicklungen zu verhindern“, so Hungerländer abschließend.

