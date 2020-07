Raus in die Natur, rein ins Erlebnis

Neusiedler See bietet Top-Wochenpauschale

Neusiedl am See (OTS) - „Raus in die Natur“ – mit dieser ganz sicher von Herzen kommenden Aufforderung verbindet die Region Neusiedler See ein aktuell extra für den Sommer 2020 geschnürtes Wochen-Angebot mit gleichem Namen. Mit der vorteilhaften, weil prall gefüllten Pauschale ab 277 Euro lädt die östlichste Destination Österreichs potenzielle Urlauber und Urlauberinnen zu einem entspannten Aufenthalt ein. Die Neusiedler See Card ist natürlich auch mit im Gepäck und ermöglicht grenzenlose Erlebnisse – viele davon sogar kostenlos!

Acht Tage am Neusiedler See mit sieben Nächten und einem umfangreichen Outdoorpaket für jede buchende Person. Dazu noch ein 20-Euro-Urlaubsscheck und die wohl bekannteste Gästekarte Österreichs, die Neusiedler See Card – das gab es so noch nie! In der Pauschale „Raus in die Natur“ wird nämlich ein wirkliches Outdoorpaket geschnürt, das es in sich hat: ein Neusiedler See Hut, ein Trend-Beutel, eine Trinkflasche, Kartenmaterial für Wanderer und Radler ebenso, wie eben die Neusiedler See Card für die Dauer des Aufenthaltes. Und die ermöglicht z.B. freie Eintritte in die Strandanlagen – etwa zum sogenannte „Bäderhopping“ –, in Museen und Ausstellungen sowie die freie Benützung des öffentlichen Verkehrs. Buchbar ist diese Wochen-Pauschale übrigens bis kurz vor Weihnachten.

Die Region Neusiedler See bietet seit kurzem übrigens auch weitere „Easy-Summer-Angebot“. Bei Online-Buchung via Homepage unter www.neusiedlersee.com, kann dabei bei teilnehmenden Betrieben bis zu einer Woche vor Anreise kostenfrei storniert werden und bei einer Online Buchung ab vier Nächten gibt es gratis einen 20-Euro-Gutschein noch oben drauf. Über eine weite Landschaft und viel Raum, etwa auch an den Ufern des Neusiedler Sees, verfügt die Region im Burgenland sowieso.

Alles auf einen Blick unter www.neusiedlersee.com

