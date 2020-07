AVISO Pressekonferenz: Corona-Update

Wien (OTS) - Am Freitag, 17. Juli 2020, informieren Gesundheitsminister Rudi Anschober und Prof. Dr.in Elisabeth Puchhammer-Stöckl, Meduni-Wien, über die aktuelle Corona-Lage in Österreich. Weltweit steigen die Zahlen der Corona-Infizierten, und auch in Österreich zeigt die Entwicklung der Zahlen einen Aufwärtstrend. Regionale Cluster, der aktuelle Forschungsstand, das Screening-Test-Programm und Vorsorgemaßnahmen zur Bekämpfung des Virus werden ebenso thematisiert wie die Zusammenarbeit auf EU-Ebene.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Gesundheitsminister Rudolf Anschober

Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Elisabeth Puchhammer-Stöckl, Meduni-Wien, Virologin



Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19 Pandemie ist nur ein begrenztes Kontingent an Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor Ort möglich. Wir müssen Sie daher um Anmeldung an pressesprecher@sozialministerium.at bitten.

Wir danken für Ihre Kooperation und Ihr Verständnis!

PK "Corona-Update"

Datum: 17.07.2020, 10:00 Uhr

Ort: Sozialministerium, Pressezentrum, 5. Stock

Stubenring 1, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Margit Draxl

Pressesprecherin

+43 1 711 00-862477

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at