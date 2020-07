bank99 hilft Kund*innen der Commerzialbank Mattersburg

Einkaufsreserve, Kontowechselhilfe, beste Öffnungszeiten und persönliche Beratung

Wien (OTS) - Nachdem die Commerzialbank Mattersburg gestern abrupt schließen musste, bietet die bank99, die Bank der Österreichischen Post, den Betroffenen umgehende Hilfe an. Und zwar in Form einer Einkaufsreserve, eines Kontowechselservices und den besten Öffnungszeiten der Branche.

„Viele Kund*innen, die gerade ihre Bank im burgenländischen Bezirk Mattersburg verloren haben, fühlen sich verunsichert und haben Ängste um ihr Erspartes. Die bank99 hilft hier rasch und unbürokratisch. So bieten wir allen Betroffenen bei einem Wechsel eine Soforthilfe von 1.000 Euro, die unsere Kund*innen ihr Konto überziehen können, um schnellstmögliche Unterstützung zu gewährleisten“, betont Post-Generaldirektor DI Dr. Georg Pölzl. Für die Kontoeröffnung genügt ein Lichtbildausweis als Legitimation. Zudem stehen die Bankberater*innen für Fragen zur Einlagensicherung zur Verfügung und übernehmen alles rund um den Kontowechsel.

Die bank99 ist mit 14 Servicestellen im Bezirk Mattersburg vertreten, mit 97 im Burgenland – somit immer in der Nähe ihrer Kund*innen. Zudem punktet die Bank mit den besten Öffnungszeiten der Branche.

Die Österreichische Post bietet bereits seit 140 Jahren Finanzdienstleistungen an. Mit der bank99 bleibt die Post auch weiterhin der „Bank-Nahversorger“ – mit knapp 1.800 Servicestellen bei Post Partnern und in Postfilialen in ganz Österreich. Eine vertrauensvolle Bank für 99 Prozent der Österreicher*innen, sowohl digital als auch filial, gut erreichbar und mit verständlichen Produkten ohne versteckte Kosten. Und diesen Vorteil genießen schon rund 40.000 Kund*innen, die bereits ein Konto bei der bank99 abgeschlossen haben.

Im Anhang finden Sie eine Liste mit Servicestellen der bank99 im Bezirk Mattersburg und Umgebung.



Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Post AG

Mag. Kathrin Schrammel

Pressesprecherin

+43 57767 – 32010

kathrin.schrammel @ post.at