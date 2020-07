Schieder: Serbien und Kosovo nehmen Dialog unter EU-Schirmherrschaft wieder auf

Normalisierung im Verhältnis Serbien-Kosovo ist Voraussetzung für EU-Perspektive

Wien (OTS/SK) - SPÖ-EU-Delegationsleiter und Kosovo-Berichterstatter der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament Andreas Schieder begrüßt die Wiederaufnahme des Serbien-Kosovo-Dialogs. Wenn der serbische Regierungschef Aleksandar Vucic und sein kosovarischer Amtskollege Avdullah Hoti heute Nachmittag in Brüssel aufeinandertreffen, sind das die ersten direkten Gespräche zwischen den beiden Ländern seit eineinhalb Jahren. "Es ist eine gute Nachricht, dass der EU-geleitete Dialog zwischen Serbien und Kosovo heute bei einem direkten Treffen weitergeht. So kommt wieder Bewegung in den jahrelangen Konflikt zwischen den beiden Ländern. Die EU muss hier Verantwortung übernehmen, um eine langfristige politische Lösung des Konflikts zu ermöglichen. Denn nach dem Schwenk in der US-Außenpolitik unter Trump kann nur die Europäische Union den Dialog in Richtung Stabilität und Reform führen. Dafür müssen sich aber auch der Kosovo und Serbien in den kommenden Monaten und Jahren zu einer europäischen Perspektive bekennen. Das bedeutet auf der einen Seite die ehrliche Absicht zur Normalisierung des Verhältnisses auf beiden Seiten sowie ein Bekenntnis zu einer ambitionierten Reformagenda in puncto Demokratie und Rechtsstaatlichkeit." **** (Schlusss) up/jf/mp

