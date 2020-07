SWV NÖ-Freitag: „Mobilitätspaket bringt wesentliche Verbesserungen im Transport und Verkehr.“

Die neuen Richtlinien schaffen mehr Fairness bei Wettbewerbs- und Arbeitsbedingungen.

St. Pölten (OTS) - „Das Mobilitätspaket, das nun vom Europäischen Parlament beschlossen wurde, bringt wichtige Reformen im Transportbereich. Dazu gehören mehr Fairness bei den Wettbewerbsbedingungen für österreichische Unternehmen und bessere Arbeitsbedingungen für MitarbeiterInnen und FahrerInnen in der Branche“, erklärt Ing. Christian Freitag, der Spartenvorsitzende des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) NÖ im Transport und Verkehr. „Diese EU-weite Reform trägt wesentlich zur Vereinheitlichung der Vorschriften in den Mitgliedsstaaten bei und schiebt Lohn- und Sozialdumping einen Riegel vor.“

„Die Kabotage – die Transportdienstleistung innerhalb eines Landes durch ein ausländisches Verkehrsunternehmen – bleibt auf drei Fahrten in sieben Tagen beschränkt und fällt weiterhin unter die Entsendebestimmungen. Bei Binnentransporten haben die Fahrer aber nun Anspruch auf den landesüblichen Mindestlohn“, informiert der Transportunternehmer aus Gerasdorf.

„Zusätzlich ist es so, dass Fahrer, die im internationalen Verkehr tätig sind, alle drei Wochen nach Hause oder zur Firmenbasis zurückkehren müssen. Darüber hinaus muss die wöchentliche Ruhezeit in einer ordentlichen Unterkunft verbracht werden.“

„Das Mobilitätspaket der EU steht also nicht nur für einen fairen Wettbewerb. Lohn- und Sozialdumping wird ebenfalls ein Riegel vorgeschoben. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung höherer Wertschätzung für den Berufsstand Fahrer“, ist Christian Freitag überzeugt.

