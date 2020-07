ORF III am Freitag: „So ein Theater“ mit Elfriede Ott und Fritz Muliar in der Josefstadt-Inszenierung „Vermischte Gefühle“

Außerdem: „Der Meisterboxer“ aus den Wiener Kammerspielen mit Kurt Sobotka und Marianne Schönauer

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information lädt am Freitag, dem 17. Juli 2020, wieder zu einem Theaterabend voller humoristischer Höhepunkte. Die Reihe „So ein Theater“ präsentiert zum Auftakt um 20.15 Uhr Franz Moraks Inszenierung der Komödie „Vermischte Gefühle“, die 1995 im Theater in der Josefstadt aufgezeichnet wurde. Christine (Elfriede Ott) und Hermann (Fritz Muliar) sind langjährige Freunde. Beide haben ihre Ehepartner verloren und die Kinder sind längst aus dem Haus. Christine steht kurz davor, nach Florenz zu ziehen. Plötzlich überrascht Hermann sie mit dem Wunsch, sie heiraten zu wollen. Die zwei verwitweten Menschen finden einen Weg zu einem gemeinsamen Neubeginn und zeigen, dass Zuneigung und Zärtlichkeit in jedem Alter Spaß machen.

Danach steht die Verwechslungskomödie „Der Meisterboxer“ (21.50 Uhr) in einer Inszenierung von Peter Loos aus den Wiener Kammerspielen von 1985 auf dem Programm. Friedrich Breitenbach (Kurt Sobotka) gibt vor, Boxkämpfe zu bestreiten und regelmäßig zu trainieren, nur um den Diätvorschriften seiner Frau (Marianne Schönauer) zu entgehen. Doch als eines Tages der richtige Meisterboxer, zufällig ebenfalls mit den Namen Breitenbach, einen Kampf in der Stadt bestreiten soll, möchte die ganze Familie dabei sein. Friedrich möchte das auf jeden Fall verhindern.

