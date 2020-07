„Österreich hat Geschmack“ im Mozarthaus Vienna

Die Mozart-Ausgabe der Kulinariksendung wird am 18. Juli auf ORF III ausgestrahlt

Wien (OTS/RK) - In der kommenden Folge von „Österreich hat Geschmack“, produziert von Product Placement International, begibt sich die Geschmacks-Agentin auf die Spuren Mozarts – sowohl musikalisch als auch kulinarisch. Im Mozarthaus Vienna, einem Museum der Wien Holding, wurde aufgekocht und die Geschichte von Wolfgang Amadé erforscht, gemeinsam mit Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer und Mozarthaus Vienna-Direktor Gerhard Vitek. Was viele nicht wissen: Mozart war ein Feinspitz und liebte gutes Essen! Am Samstag, 18. Juli gegen 9.40 Uhr erfährt man in dem gebuchten Werbeformat auf ORF III Kultur und Information sowie auf W24, dem Stadtsender des Wien Holding-Unternehmens WH Media, alles über „Wolferls“ Wiener Refugium und seine Lieblingsspeisen.

„Die Begeisterung für Mozart ist bis heute ungebrochen und das Interesse rund um das Genie der Wiener Klassik steigt jährlich an. Deshalb freue ich mich, dass wir mit unserem Museum, dem Mozarthaus Vienna, nicht nur Wolfgang Amadés einzigartige Karriere zur Schau stellen, sondern auch Einblicke in sein Privatleben gewähren. Gemeinsam mit der Feinschmecker-Sendung „Österreich hat Geschmack“ konnten wir einige von Mozarts Lieblingsgerichten ausfindig machen, zubereiten und sogar verkosten.“, so Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer.

„Österreich hat Geschmack“ – Agentin auf der Suche nach den besten Rezepten

Die Geschmacks-Agentin begibt sich auf eine kulinarische Reise durch Österreichs feinste Restaurants, Sterne-Hotels und österreichische Spitzenbetriebe. Sie entdeckt wunderschöne österreichische Regionen und Orte sowie innovative Marken und nützliche Produkte.

Als Agentin ist sie aber nicht “nur” Reporterin, sie hat eine Mission: als Geschmacks-Geheimagentin ist sie darauf aus, in jeder der Folgen ein besonderes Rezept Österreichs zu erhaschen und in ihrer geheimen Online-Datenbank zu veröffentlichen: www.oesterreichhatgeschmack.at. Alle zwei Wochen geht die Agentin auf geheime Mission und jedes zweite Wochenende wird die neueste Entdeckung ausgestrahlt.

Termin

Samstag, 18. Juli 2020, Werbeformat gegen 9.40 Uhr auf ORF III Kultur und Information

Sendetermine auf W24:

Samstag, 18. Juli um 13.30 und 18.30 Uhr

Sonntag, 19. Juli um 13.30 Uhr

Montag, 20. Juli um 12.30 Uhr

Dienstag, 21. Juli um 13.15 Uhr

Mittwoch, 22. Juli um 11.15 und 17.00 Uhr





