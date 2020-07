„Bewusst gesund“ über Erste Hilfe bei Badeunfällen

Am 18. Juli um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 18. Juli 2020, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Schlafanalyse

Eine schlechte Schlafqualität kann sich nicht nur negativ aufs Gemüt auswirken, sondern auch die Gesundheit gefährden. Um Schlafproblemen auf den Grund zu gehen, kann im Rahmen einer ärztlichen Untersuchung eine Ganznachtschlaflaboruntersuchung durchgeführt werden. Während dieser Analyse werden die Hirnströme, Augenbewegungen, die Muskelspannung sowie die Atmung und die Herzaktivität erfasst. So sollen allfällige Schlafstörungen sicher diagnostiziert werden. Dr. Christine Reiler hat den Leiter des Schlaflabors im Krankenhaus Barmherzige Brüder in Wien, Dr. Robert Stepansky, getroffen.

Gereizte Nerven – Schmerzen nach Knie-OP

Operationen im Kniegelenk sind mittlerweile sehr häufig, aber nicht selten mit Nebenwirkungen verbunden. Etwa fünf bis zehn Prozent aller Patientinnen und Patienten haben nach derartigen Operationen Schmerzen, deren Ursache nicht im Kniegelenk selbst liegt und die gerade deshalb oft schwierig zu diagnostizieren sind. Verursacht wird der Schmerz durch einen kleinen Hautnerv, der oberhalb des Gelenks liegt und bei einem Eingriff leicht verletzt wird. Bringt Physiotherapie keine Erleichterung, besteht die Möglichkeit einer ultraschallgezielten Nervenverödung. Dabei wird die Reizleitung unterbunden. Gestaltung: Christine Linduska.

Erste Hilfe bei Badeunfällen

Sommerzeit ist Badezeit. Sobald die Temperaturen steigen, sucht man Abkühlung im Wasser – vor allem für Kinder ist das Schwimmen und Plantschen ein großes Vergnügen. Doch gerade Kleinkinder haben ein hohes Risiko, beim Baden zu verunglücken. Ertrinken ist bei Kindern unter fünf Jahren die zweithäufigste Todesursache. Wie Badeunfälle vermieden werden können und wie die Erste Hilfe bei Ertrinkungsunfällen aussieht, erklärt Dr. Christian Hilkenmeier, stellvertretender Chefarzt vom Roten Kreuz Tirol.

Gesundes Turnen – so bleibt man fit und mobil

Wir sind eine alternde Gesellschaft und leben immer länger. Diese längere Lebenszeit bedeutet aber nicht unbedingt hohe Lebensqualität, denn die genießt man nur solange einen möglichst wenige körperliche Einschränkungen plagen. Entscheidend sind deshalb die sogenannten „gesunden Jahre“ und davon haben die Österreicherinnen und Österreicher trotz hoher Lebenserwartung eher wenige. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, die Zahl dieser guten Jahre deutlich zu erhöhen. Eine zentrale Rolle dabei spielt Bewegung. „Bewusst gesund“ stellt eine Seniorengruppe vor, die sich unter Anleitung eines Fachmanns der regelmäßigen Bewegung verschrieben hat und so mehr Lebensfreude und Beweglichkeit genießt. Gestaltung: Christian Kugler.

Riskanter Trend – Aktivkohle zum Entgiften

In den USA sind sie schon länger beliebt und in vielen Supermarktregalen zu finden: „Black Smoothies“. Die Verwendung von Aktivkohle (Medizinalkohle) in Lebensmitteln ist ein gängiger Ernährungstrend. Auch hierzulande sind verschiedenste Aktivkohle-Getränke auf dem Vormarsch und stehen jetzt, kurz vor Beginn der Badesaison, bei vielen Figurbewussten ganz oben auf der Liste. Denn angeblich soll Aktivkohle dem Körper beim Entgiften helfen und Abnehmwillige am Weg zur Wunschfigur unterstützen. Doch bei diesem Trend ist Vorsicht geboten. Eine zu hohe Dosis kann zu Verdauungsbeschwerden führen und sogar die Wirksamkeit von Arzneimitteln beeinträchtigen. „Bewusst gesund“ hat nachgefragt. Gestaltung: Denise Kracher.

„Bewusst gesund“-Tipp: Kalzium

Durchschnittlich 1,5 Kilogramm Kalzium hat jeder Mensch in seinem Körper gespeichert. Der Mineralstoff ist wichtig für den Aufbau von Knochen und Zähnen. Aber Kalzium hat noch andere Aufgaben. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn informiert, welche das sind, wie viel Kalzium man pro Tag zu sich nehmen sollte, um den Bedarf zu decken, und in welchen Lebensmitteln es enthalten ist.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at