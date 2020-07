echt. mörderisch.: Ein „Sommernachtsmord“ in Tirol

Landkrimi und „The Team“ am 18. Juli in ORF 1 zum Wiedersehen

Wien (OTS) - Mystische Zeichen und rätselhafte Spuren: Nach einem „Sommernachtsmord“ ist es mit der vermeintlichen Alpenidylle in einem abgelegenen Tiroler Bergdorf schon bald vorbei – weil schließlich jeder jeden verdächtigt und nicht nur vom Mörder, sondern auch von der Leiche jede Spur fehlt. Und nicht einmal mehr die Innsbrucker Kommissarin alias Katharina Straßer scheint mit offenen Karten zu spielen. In weiteren Rollen des ORF-Landkrimis, der am Samstag, dem 18. Juli 2020, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 1 steht, sind u. a. auch die Tiroler/innen Gregor Bloéb, Julia Gschnitzer, Martin Leutgeb und Roland Silbernagl sowie Peter Mitterrutzner, Gerti Drassl, Franziska Petri und Clemens Schick zu sehen. Regie führte Harald Sicheritz nach einem Drehbuch von Felix Mitterer. Die Dreharbeiten fanden im Großraum Steinach am Brenner/Wipptal (u. a. Mühlbachl, Obernberg am Brenner, Trins, Vals und Neustift im Stubaital) statt. Mehr als 100 Minuten Krimispannung verbreitet „The Team“ um 23.50 Uhr im dritten der insgesamt vier Filme der ersten Staffel der internationalen Koproduktion.

Noch mehr Landkrimi-Spannung

Nach Burgenland („Kreuz des Südens“, 4. Juli) und Südtirol („Endabrechnung“, 11. Juli) geht es (jeweils Samstag um 20.15 Uhr) in vier weiteren Filmen der Landkrimi-Reihe weiter nach Tirol („Sommernachtsmord“, 18. Juli) und Oberösterreich („Der Tote im See“, 25. Juli), bis in die Steiermark („Steirerblut“, 1. August) und nach Salzburg („Drachenjungfrau“, 8. August).

Mehr zum Inhalt

„Sommernachtsmord“ (18. Juli, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Katharina Straßer, Gregor Bloéb, Julia Gschnitzer und Peter Mitterrutzner; Regie: Harald Sicheritz

Im Tiroler Hochgebirge liegt eine aufgebahrte junge Frau. Am Kopf trägt sie einen Blumenkranz, rund um sie brennen Grablichter. Die Innsbrucker Kommissarin (Katharina Straßer) steht vor mehreren Rätseln, denn als der Polizeihubschrauber eintrifft, ist nicht nur der Mörder, sondern auch die Leiche spurlos verschwunden.

„Sommernachtsmord“ ist eine Koproduktion von ORF und Aichholzer Filmproduktion mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Cine Tirol.

„The Team“ (Teil 3) (18. Juli, 23.50 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Lars Mikkelsen, Jasmin Gerat, Veerle Baetens und Nicholas Ofczarek; Regie: Kasper Gaardsoe

Jackie (Jasmin Gerat) überlebt den Anschlag schwer verletzt. Harald (Lars Mikkelsen) und die belgische Ermittlern Alicia (Veerle Baetens) fahnden in Berlin nach dem maskierten Täter. Ein Salmonellenskandal auf einer dänischen Hühnerfarm scheint direkt zu Loukauskis' (Jella Haase) kriminellen Geschäften mit moderner Sklaverei zu führen. Eine Razzia kommt zu spät, um die Katastrophe zu verhindern. Die Sklavenarbeiterinnen und das belastende Material fallen Brandstiftern zum Opfer. Poquelin (Carlos Leal) scheint nach der Folter den Verstand verloren zu haben. Ein Telefonmitschnitt bringt erstmals konkrete Beweise gegen Loukauskis zutage. Als Poquelins verloren geglaubte Unterlagen auftauchen, kommt eine schockierende Wahrheit ans Licht.

„The Team“ ist eine internationale Koproduktion von Network Movie, Superfilm, Nordisk Film und Lumière mit Beteiligung von ZDF, ORF, DR, SCT, VTM, ARTE und SF. Gefördert vom Fernsehfonds Austria, dem Filmfonds Wien und dem Land Salzburg.

