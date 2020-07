Aviso: 22.7.2020, 9:30 Uhr: Foto-/Drehtermin: Caritas lädt zur Sommerfrische in Niederösterreichs KlimaOasen

Sechs Pfarren in NÖ öffnen jetzt ihre Gärten für ein MITEINANDER gegen Klimakrise, Einsamkeit und Hitze.

Münchendorf (OTS) - Gemeinsam mit den Pfarren in Niederösterreich bietet die Caritas der Erzdiözese Wien Menschen Abkühlung und Verpflegung während der heißen Sommermonate. In Hadersdorf, Stockerau, Ziersdorf, Rannersdorf, Mödling und Münchendorf sind die Gärten der Pfarren ab sofort für Armutsbetroffene geöffnet. Aber auch Menschen, die sich einfach nur danach sehnen zu plaudern, oder im schattigen Garten Abkühlung suchen, sind herzlich willkommen. „Unsere KlimaOasen sollen nicht nur eine Antwort auf die Klimakrise sein, sondern auch auf das während der Coronakrise steigende Problem Einsamkeit. In den Pfarrhöfen gibt es die Möglichkeit unter der Einhaltung der Sicherheitsabstände Menschen zu treffen und sich auszutauschen. Viele haben nicht den Luxus des eigenen Gartens. Die Pfarrhöfe sind für alle Menschen da“, betont Alexander Bodmann, Geschäftsführer der Caritas der Erzdiözese Wien im Vorfeld des Termins.

Insgesamt haben bereits 16 Pfarren in Wien und Niederösterreich ihre Tore geöffnet. Das Projekt KlimaOase läuft nun bis September.

MedienvertreterInnen sind zum Auftakt der KlimaOase herzlich in die Pfarre Münchendorf eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten.

Foto-/Drehtermin

mit



Alexander Bodmann, Geschäftsführer der Caritas der Erzdiözese Wien



Kerstin Schultes, Teamleitung Pfarrcaritas



Josef Ehrenberger, Bürgermeister Münchendorf



Gästen der KlimaOase

Datum: 22.07.2020, 09:30 Uhr

Ort: Hauptstrasse 35, 2482 Münchendorf, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Alina Rheindorf

Presse, Caritas der Erzdiözese Wien

1160 Wien, Albrechtskreithgasse 19-21

Mobil: 0664/88798816

E-Mail: alina.rheindorf @ caritas-wien.at