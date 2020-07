Schieder zur Wahl in Nordmazedonien: Reformkurs rasch weiterführen!

Zaev ist starke Stimme der Pro-EuropäerInnen - Koalitionsverhandlungen dürfen Land nicht lähmen

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder gratuliert dem Sozialdemokraten Zoran Zaev zum Wahlsieg bei den Parlamentswahlen in Nordmazedonien. „Ich freue mich, dass sich die WählerInnen in Nordmazedonien für einen Weg der Modernisierung entschieden haben. Der Westbalkan gehört zu Europa und es gibt eine große pro-europäische Stimmung in der Bevölkerung. Darauf muss die nächste Regierung unbedingt aufbauen.“ ****

Jetzt gehe es darum, rasch eine progressive Koalition zu bilden. „Auf keinen Fall dürfen lange Koalitionsverhandlungen das Land lähmen. Wir stecken mitten in der Coronakrise, die auch Nordmazedonien hart getroffen hat. Mit dem früheren Premierminister Zaev hätte Europa einen verantwortungsvollen Partner in Skopje, der in den letzten Jahren wichtige Reformen umgesetzt hat und nicht zuletzt den langen Namensstreit mit Griechenland beilegen konnte. Die Verhandlungen über einen EU-Beitritt konnten starten und darauf muss die nächste Regierung unbedingt aufbauen“, zeigt sich Andreas Schieder, Vorsitzender der Nordmazedonien-Delegation im Europaparlament, überzeugt. (Schluss) up/ks/mp

