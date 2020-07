Noch bis Ende Juli: Mit dem „Austria-Ticket“ zu rotweißroten Ufern

Der Twin City Liner steuert bis 31. Juli drei reizvolle Destinationen in Österreich an

Wien (OTS) - Bevor es am 1. August wieder nach Bratislava geht bietet der Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, noch bis 31. Juli das „Austria-Ticket“ an: Freitags und samstags geht es mit dem modernen Schnellkatamaran vom Schifffahrtszentrum am Handelskai stromaufwärts nach Tulln. An Sonntagen steht eine „kleine Kreuzfahrt“ nach Orth an der Donau und anschließend nach Hainburg auf dem Programm. In der gesamten Saison 2020 reisen bis zu zwei Kinder (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos. Dazu erhalten alle Kinder an Bord des Twin City Liners ein kostenloses Lunchpaket.

Drei bezaubernde heimische Destinationen entdecken

Jeden Freitag und Samstag führt der Twin City Liner in die Gartenhauptstadt Österreich, Tulln an der Donau. Das Stadtzentrum befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Anlegestelle (fünf Minuten zu Fuß) und lädt mit seinen zahlreichen Geschäften, dem modernen Einkaufszentrum Rosenarcade direkt am Hauptplatz, Restaurants, Cafés, Eissalons etc. zum Verweilen und Entspannen ein. Bei einem Stadtspaziergang können die Minoritenkirche, das Nibelungendenkmal und die Marc Aurel Statue besichtigt werden. Der Wasserpark Tulln bildet als naturbelassener Auwald einen bewussten Kontrast zu den angelegten Grünoasen der Gartenstadt. Seit 1. Juli hat auch das Egon Schiele Museum wieder seine Türen geöffnet. Das Museum liegt in unmittelbarer Nähe zur Anlegestelle im ehemaligen Gefängnisgebäude der Stadtgemeinde. Gegen Vorlage des Twin City Liner-Tickets kostet das Erwachsenenticket nur EUR 4,50.



An Sonntagen fährt der Twin City Liner nach Orth an der Donau und anschließend nach Hainburg. Die Aulandschaft rund um Orth an der Donau gilt als eines der Herzstücke des Nationalparks Donau-Auen und ist insbesondere für Familien eine echte Empfehlung. Der Treppelweg bei der Anlegestelle führt entlang der Donau stromabwärts zu den idyllischen „Orther Inseln". Mit ihren Strauchweiden, sandigen Buchten und weiten Schotterflächen sind sie ein Paradies an heißen Tagen für die ganze Familie.



Nach dem kurzen Stopp in Orth an der Donau geht es weiter auf kleine Kreuzfahrt in die Mittelalterstadt Hainburg. Eingebettet in eine märchenhafte Landschaft liegt die 750 Jahre alte Stadtgemeinde zwischen zwei europäischen Hauptstädten – Wien und Bratislava. Auch Hainburg ist reich an Wander- und Radwegen, die an kulturellen Sehenswürdigkeiten vorbei durch unberührte Aulandschaften führen. Sehenswert ist zum Beispiel die imposante Kulturfabrik Hainburg. Besonders zu empfehlen ist auch die Stadtführung „Komm mit ins Mittelalter". Diese geführte Tour (1,5 Stunden) zeigt die schönsten Plätze der Mittelalterstadt.

Hier geht es zum offiziellen „Austria-Ticket“-Video:

https://www.wienholding.tv/Twin-City-Liner-Austria-Ticket/2006301018

Infos und Tickets

„Austria-Ticket“ nach Tulln: Abfahrt freitags und samstags vom Schifffahrtszentrum bei der Reichsbrücke (Handelskai 265, 1020 Wien) um 10.00 Uhr, Ankunft in Tulln um circa 12.00 Uhr. Rückfahrt ab Tulln um 16.00 Uhr, Ankunft in Wien um circa 18.00 Uhr.

„Austria-Ticket“ nach Orth/Donau und Hainburg: Abfahrt sonntags von der Schiffstation Wien City am Schwedenplatz (Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien) um 10.00 Uhr, Ankunft in Orth/Donau um 10.45 Uhr, Ankunft in Hainburg um 11.30 Uhr. Rückfahrt von Hainburg um 15.30 Uhr, Rückfahrt von Orth/Donau um 16.00 Uhr, Ankunft in Wien um 17.00 Uhr.

Einzelpreis pro Strecke und Person: ab EUR 35,-, Fahrrad EUR 5,-. In der gesamten Saison 2020 reisen bis zu zwei Kinder (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos. Dazu erhalten alle Kinder an Bord des Twin City Liners ein kostenloses Lunchpaket. Buchung telefonisch unter 01 904 88 80 oder online unter www.twincityliner.com.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hirschmann

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: +43 1 408 25 69 - 13

E-Mail: a.hirschmann @ wienholding.at

www.wienholding.at