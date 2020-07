Formel 1: Großer Preis von Ungarn live in ORF 1

Von 17. bis 19. Juli

Wien (OTS) - Nach dem Doppel-Auftakt der WM-Saison in Spielberg geht es am Sonntag, dem 19. Juli 2020, ab 14.00 Uhr live in ORF 1 mit dem GP von Ungarn weiter. Ernst Hausleitner und Alexander Wurz sorgen für die kultigen Kommentare. Los geht das Ungarn-Wochenende aber bereits am Freitag, dem 17. Juli, um 14.55 Uhr mit dem ersten freien Training.

Sport.ORF.at und TVthek.ORF.at stellen Storys, Live-Streams, Video-on-Demand-Angebote, Live-Ticker, Tabellen und Statistiken bereit.

ORF 1 zeigt auch alle weiteren Formel-1-Rennen der Saison 2020 live, am 2. und 9. August Silverstone, am 16. August Barcelona, am 30. August Spa und am 6. September Monza. Die übrigen Rennen sind noch nicht terminisiert oder bereits abgesagt.

