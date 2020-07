Covid-19: 40 Soldaten starten Gesundheitskontrollen an Kärntner Grenze

Tanner: „Unsere Soldaten helfen, wo es dringend notwendig ist“

Wien (OTS) - Am Samstag, 18.07.2020, beginnt für rund 40 Soldatinnen und Soldaten des Militärkommandos Kärnten der Assistenzeinsatz an der Kärntner Grenze zu Slowenien. Sie kommen den Anforderungen der Bezirksbehörden Villach-Land, Klagenfurt-Land, Wolfsberg und Völkermarkt nach und unterstützen bei gesundheitsbehördlichen Aufgaben an den Grenzübergängen. Aufgrund der erhöhten Corona-Fallzahlen innerhalb der Westbalkan-Staaten und den dadurch wachsenden Urlaubsreiseverkehr, kam es auch zu einem Anstieg der positiv getesteten Personen in Österreich. Der Einsatz wird bis auf weiteres andauern.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Wie wir bereits in anderen Bundesländern sehen konnten, kann es nach wie vor immer wieder zu erhöhten Infektionszahlen kommen. Um Schlimmstes zu verhindern, sind erneut verstärkte Gesundheitskontrollen an den Grenzen Österreichs unbedingt notwendig. Wenn die örtlichen Behörden es alleine nicht mehr schaffen und Unterstützung benötigen, hilft das Bundesheer genau da, wo es am dringendsten gebraucht wird. Ich bin stolz auf unsere Soldatinnen und Soldaten, die im Ernstfall jederzeit für die Sicherheit der Bevölkerung bereitstehen und wünsche Ihnen für den kommenden Einsatz viel Soldatenglück!“.

Für die eingesetzten Frauen und Männer beginnt bereits am Freitag eine Schulung durch die Bezirksverwaltungsbehörden in den Kontrollablauf des Grenzeinsatzes. Ab Samstag starten dann die Soldaten, zusammengesetzt aus Berufs- und Miliz-Kader, ihren Corona-Einsatz. Zu ihren Aufgaben gehören das Durchführen von allgemeinen Gesundheitschecks sowie Einreisechecks in Bezug auf mögliche nötige Heimquarantäne. Damit stehen mit Einsatzbeginn rund 500 Soldaten österreichweit im Covid-19-Einsatz.

