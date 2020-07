ASFINAG: Verkehr rund um Ballungsräume wieder auf Niveau vor Beginn des Corona-Lockdowns

23 Prozent weniger Gesamtverkehr im ersten Halbjahr; bislang deutliches Minus im Urlauberverkehr

Wien (OTS) - Bundesweit hat der allgemeine Lockdown während der Corona-Krise für einen Rückgang des Gesamtverkehrs von 23 Prozent im ersten Halbjahr gesorgt, dabei allein für fast 25 Prozent weniger Pkw. Der Schwerverkehr liegt bei einem Minus von rund acht Prozent im ersten Halbjahr. Rund um die Ballungsräume hat sich der Verkehr jedoch bis Ende Juni auf das Niveau vom März, also vor Beginn des Lockdowns, normalisiert. „Der Trend zeigt, dass sich vor allem Berufs- und Pendlerverkehr im Bereich der großen Städte normalisiert haben. Die Entwicklung beim Lkw-Verkehr ist auch ein Indikator für die allgemeine Wirtschaftslage in ganz Europa. Wir gewährleisten trotzdem für den Sommer 2020 unser gesamtes Service- und Infrastrukturangebot in vollem Umfang und gewohnter Qualität“, bestätigt ASFINAG-Vorstand Josef Fiala.

Die Prognosen für den anstehenden Reiseverkehr im Sommer bleiben schwierig. Trotz einer guten Buchungslage in Österreich lässt sich zurzeit nur schwer abschätzen, wie sich der Verkehrsstrom allgemein oder speziell etwa in Richtung Adria entwickeln wird.

Die ersten beiden Reisewochenenden haben noch deutliche Rückgänge im Individualverkehr entlang der Reiserouten gezeigt. Das zweite Reisewochenende 2020 brachte im Vergleich zum Vorjahr jeweils ein Minus von 31 Prozent auf der Brenner-Achse A 12 und A 13, 17 Prozent auf der A 10 und A 11 sowie zehn Prozent auf der Pyhrnautobahn. Auch die Ost-West-Verbindung entlang der Donau-Achse von Deutschland Richtung Ungarn liegt bei den Pkw im Vergleich zum Vorjahr bei einem Minus von acht Prozent.

Kontaktlos und sicher mit Digitaler Vignette und Co

Die ASFINAG ist auf den bevorstehenden Reisesommer vorbereitet. Gerade in diesem Sommer empfiehlt es sich, die digitalen Mautangebote bei der Reise nach oder durch Österreich zu wählen. Digitale Vignette oder Digitale Streckenmaut sorgen für schnellere Abfertigungen an den Mautstellen. Kundinnen und Kunden haben somit weniger Wartezeit, keine Stopps mehr zum Bezahlen der Maut und – vor allem jetzt wichtig – höchstmögliche Sicherheit durch kontaktloses Bezahlen der Maut.

Ebenso wichtig sind die Verkehrsinformationsdienste der ASFINAG für einen möglichst reibungslosen Start in die Ferien. Punktgenaue Informationen, die stets aktualisiert werden, bedeuten für die Kundinnen und Kunden, dass sie einen Wissensvorsprung haben. Maßgeschneidert ist etwa das Auskunftsangebot zu den Wartezeiten an den Grenzen. Vor allem hinsichtlich der Grenzkontrollen, die Reisende vermutlich noch länger begleiten werden, gewinnt das gerade jetzt deutlich an Bedeutung.

Neu: Mit Digitale Streckenmaut FLEX durch alle Mautstellen

Mit Digitale Streckenmaut FLEX bietet die ASFINAG ein berührungsloses Service für alle, die durch mehrere Mautstellen in Österreich fahren. Das heißt: Ohne Anhalten oder ohne vorherigen Kauf einzelner Streckenmauttickets kann man mit Digitale Streckenmaut FLEX rasch alle Mautstellen passieren. Das Kfz-Kennzeichen wird automatisch erkannt und der Schranken somit ohne weiteres Halten oder Zutun des Kunden geöffnet - mit FLEX erfolgt eine automatische Abrechnung nach jeder Fahrt. Der Service ist im Webshop unter shop.asfinag.at zu finden. Für jedes Kennzeichen, das im Webshop unter „Mein Konto“ hinterlegt ist, kann „Digitale Streckenmaut FLEX“ mit ein paar Klicks aktiviert werden. Abgerechnet werden die Fahrten über das im Webshop hinterlegte Zahlungsmittel wie etwa Kreditkarte, Klarna, Bankeinzug über b4payment.

