ÖVP-Mandl zu Kosovo-Serbien-Dialog: Es geht um Europas Stärke in der Welt

Es gibt keine unüberwindbaren Hürden - Jetzt Europa und europäische Identität stärken

Brüssel (OTS) - "Ich bin froh, dass der Kosovo-Serbien-Dialog heute tatsächlich auf höchster persönlicher Ebene wiederaufgenommen wird. Wir müssen negative Emotionen aus der Vergangenheit herausnehmen und den Blick konstruktiv auf das Verbindende und in die Zukunft richten: Die Versöhnung ist die Grundlage für ein gutes Miteinander, für eine Stärkung der EU im globalen Kontext und besonders für die Integrationsperspektive von Kosovo und Serbien. Für keines der beiden Länder kann es einen EU-Beitritt geben, ohne dass die nachbarschaftlichen Beziehungen miteinander mit einem rechtlich verbindlichen Abkommen normalisiert werden. Dieser Schritt ist längst überfällig, jetzt müssen wir mit aller Kraft und politischem Willen darauf zusteuern. Es gibt keine unüberwindbaren Hürden", sagt Lukas Mandl, Außenpolitik- und Sicherheitssprecher der ÖVP im Europaparlament, zum heutigen ersten Treffen des kosovarischen Premiers Avdullah Hoti und des serbischen Präsidenten Alexander Vucic seit dem Abbruch des Kosovo-Serbien-Dialogs vor eineinhalb Jahren.

"Der Kosovo und Serbien gehören wie Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Nordmazedonien klar zu Europa und mittelfristig ist ihr Platz in der EU. Wir müssen alles dafür tun, damit wir die europäische Identität stärken, die von den Bürgerinnen und Bürgern des Westbalkan und auch den politischen Eliten dort klar vorgelebt wird. Es ist die große Achillesferse Europas, dass der Westbalkan noch nicht voll integriert ist. Kosovo und Serbien spielen dabei eine besondere Rolle. Wenn sie sich nicht einigen und versöhnen, bleiben sie zurück. Und dann bleibt wohl auch die gesamte Region zurück und wird anfällig für Einflussnahmen aus Weltregionen, deren Machthaber die europäischen Werte nicht teilen. Es liegt in unserer Verantwortung und in der Verantwortung der Spitzenpolitiker im Kosovo und in Serbien, eine gemeinsame, erfolgreiche Zukunft zu gestalten. Die Zeit dafür ist reif", sagt Mandl, Kosovo-Beauftragter der Europäischen Volkspartei im Europaparlament.

