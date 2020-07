durchblicker und Schaden-Manager.com gehen gemeinsamen Weg

Tarif-Vergleichsportal trifft auf Schadensportal: durchblicker-KundInnen genießen ab sofort noch umfassenderen Service im Schadensfall.

Wien/Fischamend (OTS) -

durchblicker-KundInnen können im Falle eines Versicherungsschadens im Bereich KFZ, Eigenheim & Haushalt ab sofort das Service von Schaden-Manager.com in Anspruch nehmen und sichern sich so die beste Unterstützung im Schadensfall.

durchblicker ist Österreichs größtes und unabhängiges Online-Tarifvergleichsportal. 2010 gegründet hat das Unternehmen bisher mehr als 45 Millionen Vergleiche berechnet und allein im vergangenen Jahr Österreichs Konsumentinnen und Konsumenten mit rund 65 Mio. Euro Gesamtersparnis geholfen, die für sie richtigen Fixkosten-Entscheidungen zu treffen. Ab sofort profitieren die mehr als 300.000 durchblicker-Kundinnen und Kunden in Österreich von einem weiteren Service: dem Schaden-Manager.

Der Vorteil für durchblicker-KundInnen liegt in den exklusiven Vorteilen von Schaden-Manager.com wie z.B. bei KFZ-Schäden, wo Konsumentinnen und Konsumenten zukünftig dank „KFZ Pflaster“ (kostenloses Leihfahrzeug, kostenloses Hol- und Bringservice und Selbstbehaltsreduktion) ein noch umfassenderer Service im Schadensfall zukommt. Ebenso übernimmt Schaden-Manager.com die Abwicklung von Eigenheim- und Haushaltsschäden – mittels „Haushaltspflaster“. Durch das große österreichweite Partnernetz profitieren KundInnen von einem Gesamtservice – aus einer Hand.

Reinhold Baudisch, Geschäftsführer durchblicker: „Neben maximaler Markttransparenz für Konsumentinnen und Konsumenten stehen kostenlose Kundenberatung und ein umfassender Service an oberster Stelle. Ich freue mich daher sehr über die Kooperation mit Schaden-Manager.com, wodurch wir Konsumentinnen und Konsumenten zukünftig gerade im Schadensfall noch enger begleiten werden.“

Johannes Kainz, Eigentümer und Geschäftsführer von Schaden-Manager.com über die neue Kooperation: „Es freut uns ganz besonders, durchblicker als neuen Partner willkommen heißen zu dürfen. durchblicker-KundInnen vergleichen nicht nur Versicherungen, sondern haben auch Schäden an ihrem KFZ, im Eigenheim oder Haushalt. Dafür bieten wir jetzt die passende Unterstützung und tun das, was wir am besten können: Schäden abwickeln und dem Kunden ein positives Ereignis bieten.“

Schadensmeldung: Unkompliziert auf durchblicker oder 24/7 via Telefon

Schäden können auf der Website von durchblicker ganz einfach online über das Portal von Schaden-Manager eingereicht werden. Zusätzlich erhält der Kunde eine SMS sowie E-Mail mit einem Link zu seinem Schadensfall – unter diesem ist der aktuelle Reparaturstatus jederzeit transparent ersichtlich. Bei Fragen können sich Konsumentinnen und Konsumenten unter 0800 80 90 20 täglich und rund um die Uhr an Schaden-Manager.com wenden oder montags bis freitags das durchblicker-Expertenteam kontaktieren. Dieses steht Konsumentinnen und Konsumenten von 08:00 bis 18:00 Uhr per Mail unter schaden@durchblicker.at, per Livechat sowie telefonisch unter 01/ 30 60 900 für die Schadensmeldung und allfällige Beratungsleistung zur Verfügung.

Über Schaden-Manager.com

Schaden-Manager.com ist Österreichs Manager für Kfz, Eigenheim und Haushalt Schäden. Als Dachmarke der 2010 gegründeten KFZ Pflaster GmbH bietet Schaden-Manager.com rasche und unkomplizierte Hilfe in besonders kritischen Situationen, nämlich dann, wenn ein Schadensfall passiert.

Zu den Kooperationspartner von Schaden-Manager.com zählen unter anderem Versicherungen, wie die Donau Versicherung, ERGO, Grazer Wechselseitige Versicherung, NÖVERS, UNIQA, Raiffeisen Versicherung und große Makler und Maklergruppen wie CBN, EFM, IGV, Die Maklergruppe/wefox, Schättle, Team Leo, CCA, Versfinanz, Verdas, Verion sowie diverse Flotten.

Weitere Informationen unter www.schaden-manager.com, info@schaden-manager.com oder 0800/80 90 20.

Über durchblicker

durchblicker ist Österreichs unabhängiges Online-Tarifvergleichsportal. Aktuell bietet durchblicker 27 Tarifvergleiche für Versicherungen, Telekommunikation, Strom und Gas, sowie traditionelle Finanzprodukte wie Kredite, Girokonten und Sparzinsen. Mit den bedienungsfreundlichen Vergleichsrechnern finden Konsumentinnen und Konsumenten in diesen Bereichen Top-Angebote ohne Feilschen, können einfach und schnell online abschließen und so mehrere Tausende Euro jährlich sparen. Dazu bietet durchblicker kostenlose Beratung und unterstützt beim Wechsel zu einem günstigeren Anbieter.

Aktuell beschäftigt das Start-up mit Sitz in Wien über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Partner von durchblicker sind Global 2000, klimaaktiv, die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus sowie topprodukte.at, ein Service von klimaaktiv. Weitere Informationen unter www.durchblicker.at

