Grüne Innere Stadt/Hirschenhauser: Weitgehend autofreie Innenstadt mit breiter Beteiligung von Bürger*innen und Interessensvertretungen

Wien (OTS) - „Das Projekt einer verkehrsberuhigten Inneren Stadt wurde von langer Hand und mit viel Einbindung von Bürger*innen und Interessensvertretungen vorbereitet“, betont der Klubobmann der Grünen Innere Stadt, Alexander Hirschenhauser.



Die Grünen Innere Stadt haben schon seit 2013 konsequent Überzeugungsarbeit im Bezirk geleistet, bei den politischen Fraktionen, bei den Bewohner*innen und den Geschäftsleuten. Im Herbst 2018 wurde in der Bezirksvertretung einstimmig ein „Arbeitskreis Gesamtverkehrskonzept“ gegründet, der seither in insgesamt 24 Sitzungen sehr konsensuell zunächst die Ziele „Erhöhung Aufenthaltsqualität“, „Klimaschutz“ sowie „maximale Verkehrssicherheit“ definiert hat. Bald war klar, dass eine „Reduktion des fließenden und ruhenden Verkehrs“ Voraussetzung zum Erreichen dieser Ziele ist. Schließlich kristallisierte sich der Weg über „Zufahrtsbeschränkungen“ als jener heraus, der die breiteste Unterstützung hatte. Auch die SPÖ beteiligte sich bis zuletzt konstruktiv und konnte sich diese Lösung vorstellen.

2019 gab es mehrere Runde Tische mit sämtlichen Interessenvertretungen (WKO, AK, VCÖ, ÖAMTC, ARBÖ, RADLOBBY, Einkaufsstraßenvereine etc) mit konstruktivem Dialog. Die Grünen Innere Stadt haben 2014 und 2015 mehr als 2.000 Haushalte besucht und dieses Thema abgefragt. Fragebögen wurden alle alle Wahlberechtigten im Bezirk versendet. Weiters haben sowohl die Grünen Innere Stadt als auch die Bezirksvorstehung mehrere große Beteiligungsveranstaltungen organisiert.

„Aus den insgesamt tausenden Rückmeldungen wurde klar, dass sich zwei Drittel der Menschen in der Inneren Stadt eine Verkehrsberuhigung wünschen. Diskutiert und informiert wurde viel, jetzt gilt es, den Worten auch endlich Taten folgen zu lassen. Die Zeit ist reif für weniger Autos in der Innenstadt. Für mehr Lebensqualität, für weniger Lärm und mehr Platz im öffentlichen Raum. Die Zeit ist reif für eine verkehrsberuhigte Innenstadt, wie sie schon international in zahlreichen Städten gelebt wird“, so Hirschenhauser abschließend.





Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at