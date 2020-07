Blimlinger freut sich über Künstler*innen-Unterstützung aus Wien-Neubau

Der 7. Wiener Gemeindebezirk stellt 150.000 Euro für eine Grundsicherung in Coronazeiten zur Verfügung

Wien (OTS) - Es ist die Kunst und Kultur, die von der Corona-Krise besonders betroffen ist. Zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen - von Förderungen aus dem NPO-Fonds über den Künstlersozialversicherungsfonds bis hin zum Überbrückungsfonds - sollen hier Abhilfe schaffen. Eine weitere begrüßenswerte lokale Maßnahme wird nun im 7. Bezirk gesetzt. Auf Initiative der Grünen Bezirksvorstehung wurde eine Erhöhung des Kulturbudgets um 150.000 Euro beschlossen, was eine 75-prozentige Erhöhung des jährlichen Neubauer Kulturbudgets bedeutet.

„Es freut mich sehr, dass nun das Arbeitsstipendium Neubauer Kultursicherung ins Leben gerufen wurde. Künstlerinnen und Künstler werden somit rasch und niederschwellig unterstützt”, zeigt sich die Kultursprecherin der Grünen, Eva Blimlinger, erfreut.

Neubau setzt damit wegweisende politische Maßnahmen und Impulse für eine grundsätzliche Absicherung der Kunst und Kultur im lokalen Rahmen. Mit der Neubauer Kultursicherung werden 49 Stipendien vergeben und für jeweils zwei Monate ausbezahlt. Die Höhe beträgt 1.286 Euro pro Monat, sofern kaum Nebeneinkünfte vorliegen und 967 Euro für Künstler*innen mit relevanten Nebeneinkünften. Antragsteller*innen, die in staatlichen Hilfsfonds (Härtefall-Fonds, Überbrückungsfonds für Künstler*innen) nicht zum Zug kommen, werden bei der Vergabe bevorzugt. Antragsberechtigt sind Künstler*innen, die in Neubau hauptwohnsitzgemeldet sind oder dort ihren Betriebsstandort haben. „Ein erster wichtiger Schritt ist getan und könnte als Vorbild für ein umfassendes längerfristiges Programm in ganz Wien dienen“, sieht Blimlinger weitere Entwicklungsmöglichkeiten.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at