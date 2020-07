Tomaselli zu Wirecard: Banken-unabhänige Bilanz-Prüfstelle ist Gebot der Stunde

Konzept der Selbstkontrolle ist gescheitert

Wien (OTS) - Die Wirecard-Pleite in Deutschland ist unter anderem auf eine schludrige Bilanzprüfung zurückzuführen. Diese hat ein privater Banken-Verein durchgeführt. Das deutsche Finanzministerium hat die Zusammenarbeit in Folge aufgekündigt. In Österreich wurde die Prüfstelle für Rechnungslegung nach deutschem Vorbild eingeführt und besteht noch immer. Nach den heute bekannt gewordenen Schwierigkeiten bei der Bilanz der Wirecard-Tocher wiederholt die grüne Finanzsprecherin Nina Tomaselli ihre Forderung: „Österreich braucht eine unabhängige Bilanz-Prüfinstanz. Das Konzept der Selbstkontrolle ist gescheitert. Das muss nun jeder einsehen!“

Bei Wirecard-Österreich steht der Verdacht im Raum, dass bereits der Jahresabschluss 2019 nicht den finanziellen Tatsachen des Unternehmens entsprach. Es ist rätselhaft, wie das Unternehmen mit einer Finanzlage gemäß Jahresabschluss 2019 in wenigen Monaten in die Insolvenz schlittern konnte.

„Diese Unklarheiten der Bilanz von Wirecard Österreich zeigen in aller Deutlichkeit die Problematik auf. Prüfungen in der Finanzwelt müssen unabhängig und streng erfolgen, das ist der beste Schutz. Niemand würde den Hund auf die Wurst aufpassen lassen“, ist sich die grüne Nationalratsabgeordnet Tomaselli sicher.

„Wir Grüne erwarten uns die Einleitung entsprechender Schritte seitens des Finanzministeriums zur Gründung einer unabhängigen Kontrollinstanz, die entweder in die FMA integriert oder als eigenständige Instanz geführt wird“, so Tomaselli abschließend.

