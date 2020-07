SPÖ-Novak: ÖVP Wien-Spitzenkandidat Blümel nur halbherzig in Wien dabei!

Wieder kein klares Wort zur politischen Zukunft nach der Wien-Wahl

Wien (OTS/SPW) - „Auch bei der heutigen Präsentation der ÖVP Wien-KandidatInnen gab es von Spitzenkandidat Gernot Blümel kein klares Wort dazu, wie er sich seine politische Zukunft nach der Wien-Wahl vorstellt. Er will sich alle Optionen offen halten und weiß nicht, was er will. Für die WählerInnen wiederum ist klar: Der Teilzeitwiener Blümel ist nur halbherzig dabei – ganz im Gegensatz zu unserem Spitzenkandidaten Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, der mit ganzem Herzen für Wien arbeitet,“ kommentierte die Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin, LAbg. Barbara Novak am Mittwoch die Präsentation der Wiener ÖVP-Landesliste.****

„Blümel blieb konkrete Ansagen für die Zukunft Wiens völlig schuldig. Positiv ist einzig zu bewerten, dass nun auch in der Wiener ÖVP das Reißverschlusssystem gelten dürfte. Aus unserer Sicht sollte der Wahlkampf ein fairer Ideenwettbewerb um die Zukunft Wiens sein. Ich gehe davon aus, dass auch die ÖVP an einer sachlichen Auseinandersetzung, ohne Untergriffe interessiert ist. Eine Frage wird sich Blümel aber gefallen lassen müssen: Hat der Finanzminister mitten in einer der schwersten Wirtschaftskrisen der 2. Republik überhaupt gebührend Zeit für den Wiener Landtags- und Gemeinderatswahlkampf? Seine bisherige Bilanz als Krisenmanager ist jedenfalls mehr als durchwachsen und alles andere als eine Visitenkarte für eine positive Zukunft in Wien“, betont Novak abschließend. (Schluss) tr

