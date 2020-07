Hilfswerk-Kinderbetreuung auch in den Sommerferien

Ein abwechslungsreicher Sommer für Eltern und Kinder: Die Kinderbetreuungseinrichtungen des Hilfswerk NÖ bieten auch im Juli und August Kinderbetreuung an.

St. Pölten (OTS) - In dieser besonderen Zeit waren und sind Familien besonders gefordert. Vor allem die Kinderbetreuung in den Sommerferien beschäftigt aktuell zahlreiche Eltern. Das Hilfswerk Niederösterreich ist Familien im ganzen Bundesland mit einer Vielzahl an Kinderbetreuungsmöglichkeiten eine große Stütze. „Wir unterstützen berufstätige Eltern auch in den Sommerferien mit verschiedenen Angeboten. So wird der Sommer für Kinder abwechslungsreich und für Eltern gut organisierbar“, sagt LAbg. Bgm. Michaela Hinterholzer, Präsidentin des Hilfswerk Niederösterreich.

Kinderbetreuung für Kinder zwischen 1 und 14 Jahren

In den 52 Hilfswerk-Kinderbetreuungseinrichtungen sind Kleinkinder zwischen 1 und 6 Jahren sowie Schulkinder bis 14 Jahre in besten Händen. „Pädagogische Qualität und das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder stehen dabei immer im Mittelpunkt“, bekräftigt Hinterholzer. Viele Kinderbetreuungseinrichtungen haben auch im Juli und August geöffnet. Ferienprogramme finden abgestimmt auf das Alter der Kinder sowie abhängig von der aktuellen Situation statt.

Jetzt informieren: Auskünfte zu freien Betreuungsplätzen in den Kinderbetreuungseinrichtungen sowie zu den Öffnungszeiten gibt es ganz in Ihrer Nähe: In unseren Familien- und Beratungszentren in Amstetten, Baden, Gänserndorf, Korneuburg, Krems, Melk, Mödling, Schwechat, St. Pölten, Tulln, Waldviertel und Wiener Neustadt.

Das Hilfswerk Niederösterreich verbindet in seinem Angebot Generationen und begleitet professionell getreu dem Motto „Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie und Ihre Familie“. Alle Details zu den Angeboten des Hilfswerks - sei es der Bereich Hilfe und Pflege daheim oder das Leistungsangebot der Familien- und Beratungszentren - finden Sie auf unserer Website www.hilfswerk.at/niederoesterreich.

