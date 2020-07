5. Bezirk: Bitte um Anmeldungen zur Lesung am 23. Juli

Wien (OTS/RK) - Der Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) lädt am Donnerstag, 23. Juli, zu einem Rezitationsabend ein. In den Räumen des Kultur-Vereines lesen 3 Mitglieder der Vereinigung „Österreichischer Schriftsteller/innenverband“ ab 19.30 Uhr aus eigenen Werken. Für diese Veranstaltung mit der Autorin C. H. Huber sowie mit den Autoren Josef Brodträger und Max Haberich bittet das „read!!ing room“-Team um ehestmögliche Anmeldungen: http://readingroom.at/reservierung/. Nähere Auskünfte per E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.



Das Platzangebot im Vereinslokal ist begrenzt. Es gilt die bekannte Corona-Abstandsregel. Für Desinfektionsmittel ist gesorgt. Die Organisatoren ersuchen die Zuhörerschaft selbst mitzubringende Masken („Mund-Nasen-Schutz“) zu tragen. Zudem soll jeder Gast einen „Kulturbeitrag“ (Empfehlung: pro Person 5 Euro) entrichten. Fragen dazu beantwortet Vereinssprecher Neil Y. Tresher gerne unter der Telefonnummer 0699/19 66 22 42.



