NEOS erfreut über OGH-Urteil zu Kinderbetreuungsgeld

Michael Bernhard: „Wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung für viele Familien.“

Wien (OTS) - NEOS zeigen sich erfreut über das heutige OGH-Urteil das alleinstehenden Vätern den Bezug des Kinderbetreuungsgeldes erleichtert. „Das Urteil ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer Verbesserung der Situation für verschiedene Familienkonstellationen in Österreich. Getrennt lebende Eltern wurden hier klar diskriminiert“, so NEOS-Familiensprecher Michael Bernhard. NEOS fordern einmal mehr einen individuellen Karenzanspruch für beide Elternteile. „Der Anteil der Männer, die in Karenz gehen und Kinderbetreuungsgeld ist in Österreich noch immer sehr gering. Was es braucht ist mehr Flexibilität und Gestaltungsmöglichkeiten für die Eltern, ganz egal in welcher Familienkonstellation sie leben. Beide Elternteile sollen frei entscheiden können, wie lange sie gemeinsam daheim bleiben, solange sie insgesamt nicht länger als 24 Monate Karenz in Anspruch nehmen. Und im Gegensatz zu den Karenzmodellen anderer Parteien schafft es unseres, ohne zusätzliche Ansprüche und Kosten auszukommen, weder für die Unternehmen noch für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler“, so Bernhard abschließend.



