Blümel: Mein Team für Wien!

Für mich gibt es nichts Schöneres, als für Wien zu arbeiten - Neue Volkspartei Wien präsentiert Landesliste

Wien (OTS) - „Für mich gibt es nichts Schöneres, als für Wien zu arbeiten. Und kaum etwas Wichtigeres für Österreich, als Wien nach vorne zu bringen“, so Landesparteiobmann Finanzminister Gernot Blümel im Rahmen der heutigen Kandidatenpräsentation in der Donaumarina Wien. „Die Kandidatinnen und Kandidaten der neuen Volkspartei Wien eint Einsatz, Kompetenz und Leidenschaft. Ich freue mich, als Spitzenkandidat mit diesem Team in die Wien-Wahl zu gehen. Wir wollen jene Partei sein, die den meisten Zugewinn und damit den meisten zusätzlichen Zuspruch erzielt! Und das mit dem besten Team für ein starkes Wien!“

„Wien ist es mir wert.“ Daher sehe er statt einer Doppelbelastung einen doppelten Nutzen: „Jetzt steht die Bekämpfung des Corona-Virus im Vordergrund. Jetzt ist die Zeit, alles dafür zu tun, unser Land und unsere Stadt sicher, besser und stärker aus der Krise zu führen.“ Der Wahlkampf beginne noch früh genug. „Wir alle haben derzeit einen gemeinsamen Gegner und das ist das Virus“, so Blümel zur aktuellen Lage. Es sei wesentlich, dass die Ballungsräume als Wirtschafts- und Beschäftigungsmotoren gestärkt durch diese Krise kommen. Gerade Wien profitiere maßgeblich von den Corona-Maßnahmen des Bundes, wie etwa von der Kurzarbeit, bei der bereits mehr als eine halbe Milliarde Euro an Wiener Unternehmen ausbezahlt wurde, und die Steuerstundungen, durch die bereits 1,6 Mrd. Euro mehr an Liquidität in den Wiener Unternehmen geblieben sind. Von der Gemeindemilliarde erhält Wien 238 Millionen Euro. Auch der Kinderbonus, durch den mehr als 330.000 Wiener Kinder mit ihren Familien profitieren, sei eine wichtige Maßnahme.

Das Ziel für die Wien-Wahl ist klar: „Mit dem Zuspruch der Wienerinnen und Wiener ist mehr türkise Politik für Wien möglich. Das ist unser Anspruch“, so Gernot Blümel.



Die ersten 15 Kandidatinnen und Kandidaten:

Gernot Blümel, Landesparteiobmann, Finanzminister

Bernadette Arnoldner, Landesgeschäftsführerin

Markus Wölbitsch, Stadtrat

Ingrid Korosec, Präsidentin Seniorenbund, Gesundheits- und Sozialsprecherin

Peter L. Eppinger, Sprecher der Bewegung

Elisabeth Olischar, Klubobfrau, Planungssprecherin

Manfred Juraczka, Verkehrs- und Finanzsprecher

Kasia Greco, Unternehmerin und Vizepräsidentin der WK Wien

Markus Grießler, Unternehmer und Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der WK Wien

Laura Sachslehner, Generalsekretärin der Jungen ÖVP

Wolfgang Kieslich, Bezirksparteiobmann Simmering

Isabelle Jungnickel, Stv. Bezirksvorsteherin Innere Stadt

Karl Mahrer, Sicherheitssprecher

Sabine Schwarz, Bezirksparteiobfrau Leopoldstadt, Frauen- und Bildungssprecherin

Harald Zierfuß, Stv. Landesobmann Junge ÖVP Wien

