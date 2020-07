Stefan Schulmeister wird neuer Wertpapierchef der HYPO OÖ

Linz (OTS) - Mag. Stefan Schulmeister, MBA wird ab 1. September den Veranlagungsbereich der HYPO Oberösterreich leiten. Mit dem 38jährigen Niederösterreicher übernimmt ein anerkannter Wertpapier- und Digitalisierungsexperte diesen wichtigen Bereich der oberösterreichischen Traditionsbank. „Wir freuen uns, dass wir mit Stefan Schulmeister einen renommierten Experten für unser Haus gewinnen konnten. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm unsere Stellung als Wertpapier-Beratungsbank weiter ausbauen werden“, betonen die HYPO-Vorstandsdirektoren Christoph Khinast und Thomas Wolfsgruber.

Stefan Schulmeister ist seit vielen Jahren in unterschiedlichen Positionen in der österreichischen Wertpapierbranche tätig. Seit 2014 arbeitet er für die Erste Group. Zuletzt fungierte er als Chief-Investment Strategist, Sprecher für Kapitalmarktthemen sowie als Senior Portfolio Manager der Erste Asset Management GmbH. „Ich freue mich auf die neue Verantwortung und das breite Aufgabenfeld bei der HYPO Oberösterreich, bei der ich großes Potenzial sehe“, erläutert Stefan Schulmeister.

Im Jahr 2019 erzielte die HYPO Oberösterreich bei einer Bilanzsumme von 7,77 Milliarden Euro einen Jahresüberschuss vor Steuern von 14,4 Millionen Euro. Das von der Bank für die Kunden verwaltete Vermögen belief sich Ende 2019 auf 3,2 Milliarden Euro. In der HYPO Oberösterreich sind aktuell 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 13 Filialen (12 x in Oberösterreich, 1 x in Wien) tätig.

Die HYPO Oberösterreich steht zu 50,57 % im Eigentum des Landes Oberösterreich. 48,59 % der Aktien hält die HYPO Holding GmbH. An der HYPO Holding GmbH sind die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, die Oberösterreichische Versicherung AG sowie die Generali AG beteiligt.



Rückfragen & Kontakt:

HYPO Oberösterreich

Georg Haushofer

0732-7639-54204 oder 0676-81430204

georg.haushofer @ hypo-ooe.at

www.hypo.at