Heinisch-Hosek: Frauenministerin Raab sieht tatenlos zu wie Frauen aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden!

SPÖ-Frauen fordern Arbeitsmarktpaket und Krisengipfel mit Frauenorganisationen

Wien (OTS/SK) - "Frauenministerin Raab sieht tatenlos zu wie Frauen aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden!", so SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek. Die SPÖ-Frauen fordern angesichts des hohen Frauenanteils von 85 Prozent an der durch Corona verursachten Arbeitslosigkeit ein Arbeitsmarktpaket für Frauen und einen Krisengipfel mit Frauenorganisationen. ****

"Es braucht jetzt unter anderem Beschäftigungsinitiativen, Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen, Initiativen in den Sozialstaat und den Klimaschutz und einen Rechtsanspruch auf ganztägige Kinderbetreuung. Die ÖVP muss auch rasch ihr kategorisches Nein zur Arbeitszeitverkürzung überdenken, fordert Heinisch-Hosek. Die Kluft in der Arbeitszeit zwischen Frauen und Männern - sowohl bei der bezahlten wie auch bei der unbezahlten - ist eine der Hauptursachen für die systematische Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt. Eine verkürzte Vollzeit ist ein wichtiger Motor für die Gleichstellung", so Heinisch-Hosek.

"Wir haben durch die Untätigkeit der Frauenministerin schon zu viel Zeit verloren. Wir müssen jetzt rasch handeln!" so Heinisch-Hosek. (Schluss) up/mp

