Herzogenburger High-Tech-Unternehmen entwickelte neuartige Sensorik für Brücken-Monitoring

LR Danninger: Bereicherung für die heimische Wirtschaftslandschaft

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Planung und Entwicklung maßgeschneiderter, komplexer Sensorsysteme für unterschiedliche Anwendungsbereiche steht im Mittelpunkt der Arbeit der SuessCo Sensors GmbH. Wirtschafts- und Technologielandesrat Jochen Danninger informierte sich über die technologischen Innovationen des Herzogenburger High-Tech-Unternehmens.

Das Team rund um Univ.-Prof. Dieter Suess punktet mit einem technischen Background im Zusammenspiel mit großem Know-how und jahrelanger Projekterfahrung an der Schnittstelle von Wissenschaft und Industrieunternehmen. Die Einsatzbereiche für Sensor-Lösungen der SuessCo Sensors GmbH reichen vom Gesundheitswesen – beispielsweise zur Kühlkettenüberwachung von Blutbeuteln – bis zur Baubranche. So hat der Clusterpartner des ecoplus Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich eine völlig neuartige Positions-Sensorik entwickelt, die bereits beim Brücken-Monitoring zum Einsatz kommt und für die aktuell weitere Anwendungsmöglichkeiten identifiziert werden.

„Technologische Innovationen in Kombination mit modernsten digitalen Tools sind die Erfolgsfaktoren der Zukunft. Unternehmen wie SuessCo Sensors bereichern die heimische Wirtschaftslandschaft und sind das beste Beispiel dafür, was in diesem Bereich alles möglich ist“, betont Wirtschafts- und Technologielandesrat Jochen Danninger.

Weitere Informationen: Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse