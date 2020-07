"Ladies First - Das Sommerkabarett": Morgen um 21:00 Uhr auf PULS 24

Seit 2. Juli gibt’s auf PULS 24 immer donnerstags im Hauptabend gehörig Training für die Lachmuskeln. Ab morgen hält die Elite der österreichischen Kabarettszene Einzug.

Wien (OTS) - Österreichs weibliche Comedy-Elite beehrt das PULS 24 Studio und gibt dort ihre stärksten Sprüche zum Besten. In der ersten Folge morgen um 21:00 Uhr sind Miriam Hie, Nadja Maleh und Angelika Niedetzky auf PULS 24 zu Gast.

Mit „4GAMECHANGERS Roomservice“ startete die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe im Corona-Lockdown eine Bühne für Kunst- und Kulturschaffende, um ihr Handwerk weiter ausüben und weiter unterhalten zu können. Weitere Infos unter 4gamechangers.io.



Die Grundsatz-Idee hat sich der neue News- und Live-Sender PULS 24 zu Herzen genommen und hievt die Kabarett-Szene in die Prime-Time im Free-TV. Unter dem Sendungstitel „Ladies First – Das Sommerkabarett“ bietet PULS 24 den starken und witzigsten Frauen dieses Landes die Bühne. In vier Sendungen erwartet die ZuseherInnen jeweils drei Darbietungen der beliebtesten Kabarettistinnen des Landes. In der ersten Sendung begeistern Miriam Hie, Nadja Maleh und Angelika Niedetzky das Publikum.



Zitate aus der ersten Folge und Bildmaterial: https://bit.ly/2CCTTi0



In den nächsten Wochen folgen bei "Ladies First - Das Sommerkabarett":

Aida Loos

Caroline Athanasiadis

Lydia Prenner-Kasper

Dolores Schmidinger

Erika Ratcliffe

Barbara Balldini

Nina Hartmann

„Ladies First – Das Sommerkabarett“

Am Donnerstag, 16. Juli um 21:00 Uhr auf PULS 24 und im Livestream in der PULS 24 App und auf puls24.at



PULS 24 ist frei empfangbar über Satellit, Antenne, Kabel und via App. Infos unter puls24.at

Rückfragen & Kontakt:

Barbara.holzbauer @ prosiebensat1puls4.com