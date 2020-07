Alfons Haider und Barbara Schöneberger präsentieren „Stars am Wörthersee“

Stars, Hits und Urlaubsstimmung am 18. Juli in ORF 2

Wien (OTS) - Barbara Schöneberger und Alfons Haider laden das Publikum an den Wörthersee ein, zu einem Abend voll unterhaltsamer Urlaubsstimmung, mit Stars und jeder Menge Hits. Auf dem Programm von „Stars am Wörthersee“ stehen am Samstag, dem 18. Juli 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 auch zahlreiche neue Musikclips, gedreht an den schönsten Plätzen der Region wie Maria Loretto, der Klagenfurter Altstadt, dem Lendkanal, dem Ufer des Wörthersees, der hohen Gloriette, Maria Wörth und dem Pyramidenkogel. Prominente Gesprächspartner/innen erzählen ihre schönsten Wörthersee-Anekdoten und auch das eine oder andere Highlight von Auftritten internationaler Stars aus den Open Airs der vergangenen Jahre darf nicht fehlen. Die Moderatoren treffen außerdem die Kärntner „Big Air“-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Anna Gasser sowie Kabarettist Alex Kristan und sie sprechen mit dem Kapitän des Ausflugschiffs „Thalia“. Weiters lassen Alfons Haider und Barbara Schöneberger die Highlights vergangener „Starnächte am Wörthersee“ Revue passieren – so gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit den Auftritten von Álvaro Soler, Roland Kaiser, Eros Ramazzotti, Helene Fischer, Vanessa Mai und Sarah Connor.

Maria-Luise Mathiaschitz, Bürgermeisterin Klagenfurt am Wörthersee:

„Obwohl die ,Starnacht am Wörthersee‘ heuer Corona-bedingt abgesagt werden musste, wird Klagenfurt prominent im Hauptabendprogramm vertreten sein. Ich bin mir sicher, dass das Moderatorenteam Alfons Haider und Barbara Schöneberger auch ohne die beliebten Live-Auftritte der heimischen Musikgrößen das Klagenfurter Sommerfeeling in die Wohnzimmer des österreichischen und deutschen Fernsehpublikums bringen wird und freue mich schon jetzt auf das Comeback der ,Starnacht am Wörthersee‘ im kommenden Jahr.“

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Sommer, Stars und der traumhafte See – das sind die beliebten Zutaten unserer Sendung, die heuer den Wörthersee und seine einzigartige Landschaft noch mehr in den Mittelpunkt rückt. Zahlreiche Publikumslieblinge präsentieren ihre Hits an den schönsten Orten der Region und zeigen, wie schön Ferien daheim sind.“

Adi Kulterer, Vorsitzender Tourismusverband Klagenfurt am Wörthersee:

„Ich bin froh, dass wir heuer eine Unterhaltungssendung aus Klagenfurt für unsere österreichischen und deutschen Gäste bringen können. Damit machen wir rechtzeitig Gusto auf einen Urlaubs-Abstecher in die südlichste Landeshauptstadt Österreichs.“

Christian Kresse, Geschäftsführer Kärnten Werbung: „In Zeiten, die keine Live-Acts wie die Starnacht ermöglichen, sind die schönen Bilder, die nun via TV aus Klagenfurt und vom Wörthersee ausgestrahlt werden, eine ganz besondere Werbung für Kärnten und tolle Inspiration für einen Urlaub in unserem Bundesland.“

„Stars am Wörthersee“: Die Künstler/innen und ihre Hits:

Maite Kelly: „Ich dreh mich nie wieder um“, „Liebe lohnt sich“ Semino Rossi: „Y quédate conmigo“, „Oh no Senorita“

DJ Ötzi: „Böhmischer Traum“, „What a Wonderful World“ Laith Al-Deen: „Liebe ist ein Geschenk“, „Bilder von Dir“ Ramon Roselly: „Eine Nacht“, „Eine Sommernacht mit Dir“

Alle Achtung: „Marie“

Tina Naderer: „Richtig Falsch“

Matakustix: „AlmÖsiKing“, „Irgendwas geht imma“

Natalie Holzner: „Sonnentanz“

Die Mayerin: „Töchter von Eden“

