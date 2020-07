Hochzeit feiern in der Corona Zeit

Brunn am Gebirge (ots) - Hochzeiten in diesen besonderen Zeiten gestalten sich natürlich anders als vor Corona. Bezüglich der einzelnen Bundesländer gibt es Unterschiede. Doch kann man verallgemeinernd sagen, dass es überall möglich ist im engsten Familienkreis zu feiern, was auch ein Vorteil sein kann - nicht nur in finanzieller Hinsicht. Die Hochzeit wird so unter Umständen sogar intimer und geselliger und vielleicht auch einzigartiger.

Wer einen schon lange vereinbarten Termin beim Standesamt hat, der kann den natürlich wahrnehmen. Vielleicht muss in dem ein oder anderen Bundesland auf die Trauzeugen verzichtet werden, sollten diese nicht aus der eigenen Familie stammen. Aber auch Paare, die während Corona beschlossen haben, den Bund für's Leben einzugehen, haben gute Chance, dass dieser Wunsch dieses Jahr noch Realität wird.

Auch kirchliche Hochzeitszeremonien sind wieder möglich, seitdem Gottesdienste wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Bei mehr Besuchern als den nur aus den Familien stammenden, gilt dann auch hier wieder die übliche Abstandspflicht. Auf den kirchlichen Gesang müssen allerdings Gäste und Brautpaar verzichten. Aber vielleicht bietet sich dann an, auf einen professionellen Sänger zurückzugreifen.

Wenn schon gute Freunde bei den Feierlichkeiten nicht dabei sein können, ist es um so wichtiger dieses Ereignis für sie fotografisch festzuhalten. Aber natürlich sind Fotos auch für Anwesende und Hochzeitspaar selber von grosser Bedeutung, um später die Erinnerung an den vermeintlich schönsten Tag im Leben mittels schöner Fotos plastischer gestalten zu können.

Es ist natürlich für viele Heiratende, die diesen speziellen Tag schon mitunter mehrere Monate im voraus geplant hatten, traurig, aufgrund der derzeitigen Bestimmungen, auf liebe Freunde an diesem Tag verzichten zu müssen.

Aber die Beschränkungen können auch die Kreativität wecken und erfinderisch machen. Wenn schon nicht im grossen Kreis gefeiert werden kann, so auf alle Fälle kreativer und spezieller. Und so eine Hochzeit hat einen höheren Gedächtniswert, als eine die unter normalen Umständen stattgefunden hätte.

