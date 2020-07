Wien-Ticket: Kultursommer in Wien

Entertainment vom Feinsten in der Bundeshauptstadt während der Sommermonate

Wien (OTS/RK) - Einem atemberaubenden Sommer in Wien steht nichts mehr im Weg, denn langsam aber doch kehrt Leben in die Großstadt zurück. Diesen Sommer warten beschwingte Konzerte, unterhaltsame Kabarettabende und spannende Museumsbesuche auf die WienerInnen. Die Sommersaison 2020 hat jedenfalls einiges zu bieten. Auf Wien-Ticket, dem Ticketing-Unternehmen der Wien Holding, sind Tickets für alle kommenden Veranstaltungen in der Hauptstadt zu finden

Kultur „made in Austria“ erleben

Im Theater am Spittelberg läuft von 15. Juli bis 29. August die Sommerbühne, mit Konzert-Highlights wie Hans Theessink (18. Juli), Otto Lechner (25. Juli), Kernölamazonen (15. August), Meena Cryle & Chris Fillmore (27. August) und vielen mehr. Auch für die kleinen Gäste bringt das Theater am Spittelberg in den Sommermonaten ein lustiges Kinderprogramm auf die Bühne. Auf der Pawlatschenbühne im Metropol erwartet die Gäste ein Sommer mit musikalischen Sternstunden von Ulli Bäer (19. August), The Untouchables (22. August), Joesi Prokopetz (30. August) etc. Außerdem sorgen Gerald Fleischhacker (8. August), Christoph Fälbl (13. August) oder Lydia Prenner-Kasper (25. August) für reichlich Humor unter freiem Himmel.



Das CasaNova Vienna beherbergt ab Anfang August heimische Publikumslieblinge wie Clemens Maria Schreiner, Herbert Steinböck, Eva Maria Marold oder Viktor Gernot. Und in der Krypta der Peterskirche wird das Klassik-affine Publikum mit Opern, Klavier- und Violinkonzerten versorgt. Darunter auch „Madame Butterfly“, „La Traviata“, Klaviersonaten von Mozart oder ein Barockabend. Gegen Ende des Sommers lädt der Arkadenhof im Rathaus noch zum Wiener Kabarettfestival ein. Zwischen 29. August und 5. September sind dort Comedy-Stars wie Angelika Niedetzky, Alex Kristan, Andreas Vitasek, Gernot Kulis und viele mehr zu sehen. Tickets für die Sommerfahrten der DDSG Blue Danube sowie Museumsbesuche wie zum Beispiel das Kunstfrühstück im Kunst Haus Wien stehen ebenfalls auf Wien-Ticket zur Verfügung.



Das detaillierte Programm zum Kultursommer von Wien-Ticket ist auf https://www.wien-ticket.at/de/kultursommer nachzulesen.

Tickets



Tickets für alle Veranstaltungen des Wien-Ticket Kultursommers sind im Wien-Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien-Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 - 19.00 Uhr), online auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.



